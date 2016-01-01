

هذه هي أسباب عدم ظهور المعالج الرائد الجديد لشركة Huawei في معرض IFA هذا العام هذه هي أسباب عدم ظهور المعالج الرائد الجديد لشركة Huawei في معرض IFA هذا العام

على الرغم من أن شركة Huawei أكدت أنها ستكشف عن معالجها الرائد المقبل في اليوم الثالث من شهر سبتمبر الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف. هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي لم يتم فيها الإعلان عن المعالج الرائد الأحدث من شركة Huawei في معرض IFA. وهناك عدة أسباب وراء هذا التغيير المفاجئ في الخطط، على الأقل وفقا لإحدى وكالات الأنباء الصينية.



السببان الرئيسيان هما أن Huawei لا ترغب في جذب الإنتباه غير المرغوب فيه مع معالجها الرائد الجديد وحقيقة أن الشركة ليست متأكدة تمامًا من قدرة TSMC على توفير الوحدات المطلوبة في الإطار الزمني المحدد. هناك إطار زمني لأنه إعتبارًا من 14 سبتمبر، لا يُسمح للشركات التي تستخدم البرمجيات أو المعدات الأمريكية التعامل مع شركة Huawei.



الآن، تعمل شركة TSMC على نحو متواصل لتلبية الطلب وتسليم الكمية المطلوبة من المعالجات، لذا فهناك إحتمال كبير أن يتم إطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series في الوقت المحدد.

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إنه أمر مخيب للآمال بعض الشيء لأن المعالج الرائد المقبل لشركة Huawei والذي يُطلق عليه حاليًا إسم HiSilicon Kirin 9000 كان من المفترض أن يكون أول معالج في العالم يتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر. يُشاع أن شركة TSMC تلقت طلبًا لتصنيع 15 مليون وحدة من المعالج الرائد الجديد لشركة Huawei.