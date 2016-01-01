نشرت شركة Huawei فيديو تشويقي لسماعات الأذن اللاسلكية Huawei FreeBuds Pro القادمة في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. يُشوق هذا الفيديو لحقيقة أن هذه السماعات ستأتي بتصميم يأخذ هيئة الحرف P، وأنها ستدعم تقنية إلغاء الضوضاء على غرار سماعات Huawei FreeBuds 3.
يمكننا أيضًا رؤية مجموعة من الميكروفونات على كل سماعة في الفيديو، وهي الميكروفونات التي سيتم إستخدامها لإلغاء الضوضاء.
نعلم من التسريبات السابقة أن سماعات Huawei FreeBuds Pro ستبدو بشكل لافت للنظر مثل سماعات AirPods Pro من آبل. ستأتي باللون الأسود والفضي والأبيض. سيتم تزويدها برقاقة HiSilicon Kirin A1 وستدعم البلوتوث 5.2. ستحمل كل سماعة بطارية بسعة 52.5mAh، ويجب أن تكون هذه السماعات قادرة على توفير 3.5 ساعات من الإستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
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التعليقات على Huawei تشوق لسماعات FreeBuds Pro في فيديو جديد، وستصل يوم 10 سبتمبر
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