

نجاح مستمر للعبة Fall Guys على Steam نجاح مستمر للعبة Fall Guys على Steam

تم الإعلان عن مبيعات الألعاب على متجر Steam خلال الأسبوع الماضي وقد جاءت لعبة Fall Guys في الصدارة مرةً اخرى.



هذا يعني أن اللعبة أصبحت في صدارة المبيعات لمدة شهر كامل وهذا أمر رائع بالنسبة للعبة من إستوديو صغير وشركة نشر صغيرة وهي Devolver Digital.



Fall Guys متوفرة الآن للشراء على الحاسب الشخصي و PlayStation 4 وسيتم إصدارها قريباً على باقي الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف الذكية.

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أكثر 10 ألعاب مبيعاً على Steam خلال الأسبوع الماضي :1- Fall Guys2- Crusader Kings 33- Crusader Kings 3 Royal Edition4- Among Us5- Marvel's Avengers Pre Order6- Marvel's Avengers7- Crusader Kings 3 Royal Edition Pre Order8- Craftopia9- Control Ultimate Edition10- Crusader Kings 3 Pre Order