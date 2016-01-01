تم الإعلان عن مبيعات الألعاب على متجر Steam خلال الأسبوع الماضي وقد جاءت لعبة Fall Guys في الصدارة مرةً اخرى.
هذا يعني أن اللعبة أصبحت في صدارة المبيعات لمدة شهر كامل وهذا أمر رائع بالنسبة للعبة من إستوديو صغير وشركة نشر صغيرة وهي Devolver Digital.
Fall Guys متوفرة الآن للشراء على الحاسب الشخصي و PlayStation 4 وسيتم إصدارها قريباً على باقي الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف الذكية.
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التعليقات على نجاح مستمر للعبة Fall Guys على Steam
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