نجاح مستمر للعبة Fall Guys على Steam

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نجاح مستمر للعبة Fall Guys على Steam

تم الإعلان عن مبيعات الألعاب على متجر Steam خلال الأسبوع الماضي وقد جاءت لعبة Fall Guys في الصدارة مرةً اخرى.

هذا يعني أن اللعبة أصبحت في صدارة المبيعات لمدة شهر كامل وهذا أمر رائع بالنسبة للعبة من إستوديو صغير وشركة نشر صغيرة وهي Devolver Digital.

Fall Guys متوفرة الآن للشراء على الحاسب الشخصي و PlayStation 4 وسيتم إصدارها قريباً على باقي الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف الذكية.

أكثر 10 ألعاب مبيعاً على Steam خلال الأسبوع الماضي :

1- Fall Guys
2- Crusader Kings 3
3- Crusader Kings 3 Royal Edition
4- Among Us
5- Marvel's Avengers Pre Order
6- Marvel's Avengers
7- Crusader Kings 3 Royal Edition Pre Order
8- Craftopia
9- Control Ultimate Edition
10- Crusader Kings 3 Pre Order

المصدر: جيمرز فيلد

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