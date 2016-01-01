

MSI تدعم لابتوب الألعاب Prestige 14 بمعالجات إنتل 11th-Gen ضمن منصة Evo MSI تدعم لابتوب الألعاب Prestige 14 بمعالجات إنتل 11th-Gen ضمن منصة Evo

كشفت شركة MSI عن أخر لابتوباتها الجديدة والأول لها الذي تتبني فيه منصة إنتل Evo بمعالجات الجيل الحادي عشر، وهو لابتوب MSI Prestige 14.



Prestige 14 يأتي بشاشة 14 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 60 هيرتز وبوزن 1,288 جرام مع بطارية تمكث 12 ساعة من العمل على الشحنة الواحدة مع زعم الشركة أن 15 دقيقة من “الشحن السريع” يمكنها أن تعطي ساعة و نصف من العمل.



ومن الملاحظ من المواصفات السابقة في لابتوب من MSI أن منصة إنتل Evo الجديدة لا تقتصر فقط على اللابتوبات العادية بل تتعدى ذلك لتخدم خط لابتوبات الألعاب؛ التي تحتاج إلى قوة عتاد أعلى بتقنية مع تبريد أكثر كفاءة وما إلى ذلك من المواصفات التي طالما أثرت على أبعاد ووزن لابتوب الألعاب بالزيادة، لكن هذا كله تم عبر منصة إنتل الجديدة مع تصدير وزن خفيف وسمك جيد كما هو واضح.

وعلى غرار Prestige 14 قامت MSI بتحديث عدد أخر من لابتبوباتها بمعالجات إنتل الجيل الحادي عشر كان من ضمنها لابتوب أخر من من نفس السلسلة، بالإضافة إلى أنحف لابتوب ألعاب في العالم صمن فئته كما وصفته الشركة “Stealth 15M” الذي جاء بسمك 1.6 سم وبوزن 1,778 جرام.حيث دعمته الشركة أيضاً بقرص تخزين SSD من الجيل الرابع PCIe Gen 4 مع دعم Thunderbolt 4 وترك الخيار للمستخدم لاختيار معالج الرسومات الأنسب له (GeForce RTX 2060 أو GTX 1660 Ti GPU) مع معالجات إنتل الجيل الحادي عشر بالطبع سلسلة Tiger Lake. ونتقالاً إلى النقطة المهمة سيتوفر اللابتوب خلال أكتوبر المقبل بسعر يبدأ من 1,549 دولار أمريكي.بالإضافة للتحديثات السابقة أعنلت MSI عن خط إنتاج جديد؛ سلسلة Summit B وسلسلة Summit E حيث تتوفر لابتوباتها بخيارات شاشة UHD أوFull HD بقياس 14 بوصة و15.6 بوصة مع كون Summit E تتيح خياراً إضافيأ بدعم شاشة لمس بزواية 360 درجة_ لابتوب متحول 2 في 1.



