

إنتل تكشف عن معالجات الجيل الحادي عشر مدمجة بوحدة معالجة الرسومات Xe إنتل تكشف عن معالجات الجيل الحادي عشر مدمجة بوحدة معالجة الرسومات Xe

أعلنت شركة إنتل قبل قليل عن الجيل الجديد من معالجاتها المتمثل في معالجات الجيل الحادي عشر 11th Gen Intel Core والتي تأتي مدمجة مع وحدة معالجة الرسومات Iris Xe الجديدة لأول مرة في معالجات Tiger Lake. وستكون كالعادة مع ثلاث نسخ تشمل Core i3، Core i5، وCore i7.



وبهذه المناسبة، قال جريجوري براينت، نائب الرئيس للشؤون التنفيذية ومدير عام مجموعة الحوسبة لدى العملاء في شركة إنتل: “يعتبر الجيل 11 من معالجات Intel Core المزودة بوحدة الرسوميات Intel Iris Xe قفزة نوعية في الأداء الفعلي للمعالجات، وأفضل معالجات صنعتها الشركة حتى الآن للحواسب المحمولة. يحظى المستخدم عند اختيار نظام يعمل باستخدام الجيل 11 من معالجات Intel Core، ولا سيما أحد تصميماتنا الجديدة التي تحمل شعار Intel Evo، على أفضل تجربة استخدام للحواسب المحمولة، من حيث الإنتاجية وإبداع المحتوى، والترفيه والاستمتاع بالألعاب”.



طورت إنتل معالجاتها الجديدة بمعمارية SuperFin بتقنية 10 نانو متر، وتقول أن هذا يجعلها الأسرع بالعالم في الوقت الحالي.

وستوفر معالجات إنتل قدرات أعلى من سابقاتها مع سرعة تصل إلى 4.8 جيجاهرتز، وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة لرفع الكفاءة.كما ستقدم الدعم الكامل لمنافذ Thunderbolt السريعة جدًا وUSB4، وتقنية الاتصال Wi-Fi 6، وستكون الأولى المدمجة مع PCIe Gen 4.ستدعم PCIe Gen 4 المدمجة بالمعالج الربط بقرص SSD بسعة 32 جيجابايت مباشرة، وستوفر المنافذ دعم حتى 4 شاشات 4K.وتشير إنتل إلى أن الجيل الحادي عشر من المعالجات “11th Gen Intel Core” سيوفر سرعة أكبر بنحو 20% من الجيل العاشر، مع سرعة في معالجة الرسومات تصل إلى الضعف بفضل وحدة المعالجة الجديدة Xe، كذلك ستوفر المعالجات سرعة في الذكاء الاصطناعي تصل إلى 5 أضعاف.مقارنات تكتسح فيها معالجات إنتل الجيل الحادي عشر 11th Gen Intel Coreحدث إنتل بدوره لم يخلو من المقارنة مع المعالجات الأخرى في السوق، لا سيما من الغريم التقليدي AMD. وجاءت المقارنة بين معالجات الجيل الجديد ومعالج AMD 4800U ليظهر أن معالج إنتل يقدم أداءً أقوى 200% من معالج AMD، أما بخصوص الرسومات فقد ظهر أن معالج الجيل الحادي عشر من إنتل بوحدة Xe تتفوق بشكل واضح على معالجات الجيل العاشر المدمجة مع معالجات إنفيديا Nvidia MX350، ومعالج AMD 4800U الذي يعد أحد أقوى معالجات الغريم.إنتل الجيل 11 vs AMD 4800Uمعالجات الجيل الحادي عشر الجديدة ستأتي رفقة أجهزة آيسر، ديل، HP، لينوفو، وأسوس، بجانب أجهزة سامسونج بتقنية الجيل الخامس.وستتوفر الأجهزة الداعمة للمعالجات الجديدة مع أكثر من 50 نسخة بفترة الأعياد، وأكثر من 150 نسخة بشكل عام الفترة القادمة.



