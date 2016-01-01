يمكنك الآن الحصول على The Division بشكل مجاني بالكامل

أعلنت Ubisoft عن عرض رائع على منصة الحاسب الشخصي حيث يمكنك الحصول على الجزء الأول من The Division بشكل مجاني بالكامل.
أكدت يوبي سوفت أن العرض مستمر من اليوم 2 سبتمبر وأمامك حتى 7 سبتمبر حتى تستفيد به. لكي تحصل على الجزء الأول من Tom Clancy's The Division بشكل مجاني فسيتوجب عليك التوجه إلى هذا الرابط.
قم بتحميل Uplay Launcher وسجل بحسابك ( او قم بإنشاء حساب جديد إذا لم تمتلك حساب بالفعل )، بعد ذلك ستجد اللعبة في القائمة الرئيسية أو يمكنك البحث عنها في شريط البحث، قم بإضافة اللعبة إلى المكتبة الخاصة بك وبذلك الجزء الأول من The Division أصبح ملكك مدى الحياة مجاناً. يجب عليك القيام بهذه الخطوات قبل 7 سبتمبر للإستفادة من العرض.
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