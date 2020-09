الإعلان عن متطلبات تشغيل World of Warcraft Shadowlands الإعلان عن متطلبات تشغيل World of Warcraft Shadowlands

شركة Blizzard أعلنت بشكل رسمي عن متطلبات التشغيل النهائية للعبة World of Warcraft Shadowlands على منصة الحاسب الشخصي.



ستتوفر لعبة World of Warcraft Shadowlands على منصة الحاسب الشخصي في السابع والعشرين من أكتوبر 2020.



أدنى متطلبات تشغيل :

قد يعجبك أيضا... loading...

CPU: Intel Core i5-3450 / AMD FX 8300(RAM: 4GB (8GB if using integrated graphicsGPU: Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon RX 560 / Intel UHD 630VRAM: 2GBDirectX: 11(Storage: HDD or SSD (100GB available spaceInternet: Broadband internet connectionOS: Windows 7 64-bitالمتطلبات المُوصى بها :CPU: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 2700XRAM: 8GBGPU: Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX Vega 64VRAM: 8GBDirectX: 12(Storage: SSD (100GB available spaceInternet: Broadband internet connectionOS: Windows 10 64-bit