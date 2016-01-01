كشفت شركة “تي سي إل” TCL عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة “موف أوديو إس200” MOVEAUDIO S200، والتي يبلغ سعرها 120 دولارا (1,900 جنيها مصريا تقريبا)، ما يجعلها منافسا قويا لسماعات أبل اللاسلكية “إير بودز” Apple AirPods.
وتقدم سماعات “موف أوديو إس200” ميزات تقليل الضوضاء الخلفية ENC وأدوات التحكم باللمس وميزة التعقب، كما أنها متوافقة مع مساعد جوجل الذكي Google Assistant وسيري Siri، كما أنها مقاومة للماء والغبار والعرق بمعيار عزل IP54.
غير أن سماعات TCL الجديدة “موف أوديو إس200” MOVEAUDIO S200 ليست الأفضل على مستوى عمر البطارية، والتي تدوم 3,5 ساعة فقط في الشحنة الواحدة، لكن يمكن إضافة 23 ساعة أخرى إليها عبر استخدام علبة الشحن الخاصة بها.
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التعليقات على أجهزة ذكيةسماعات لاسلكية جديدة من TCL لمنافسة سماعات أبل إيربودز.. كم سعرها؟
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