

هيئة الاتصالات تبحث قضية فصل الخدمة عن المشتركين الأسبوع المقبل هيئة الاتصالات تبحث قضية فصل الخدمة عن المشتركين الأسبوع المقبل

أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور يوم امس ان الهيئة تعتزم عقد اجتماع يضّم شركات الاتصالات المتنقلة الرئيسية العاملة في السوق المحلية خلال فترة الاسبوع المقبل وذلك لبحث ملف فصل الخدمة كليا عن مشتركي فئة الخطوط الخلوية “المدفوعة مسبقا” وبشكل مباشر في حال عدم تجديد وشحن هذه الخطوط مباشرة.

واوضح الجبور في تصريحات صحافية لـ ” الغد” ان الهيئة ستعقد هذا الاجتماع مع ادارات شركات الاتصالات المتنقلة الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية للوصول الى حل توافقي حول هذه القضية التي ورد بشأنها المئات من الشكاوى من مشتركي الخدمة خلال فترة الاسابيع الماضية.

وقال الجبور ان الشكاوى اعربت عن استياء المشتركين – وهم من فئة الخطوط المدفوعة مسبقا – من قيام الشركات بفصل الخدمة عنهم كليا عند انتهاء فترة الاشتراك دون اعطائهم مهلة لفترة محدودة ليقوموا بشحن خطوطهم وتجديد الاشتراك، وهو الاجراء الذي كانت تمنحه الشركات للمشتركين في سنوات سابقة.

وكانت شركات الاتصالات تقوم سابقا بفصل الخطوط التي تنتهي اشتراكها بشكل جزئي وتمنح مهلة لأصحابها لمدة 90 يوما، ثم تقوم بعد ذلك بفصلها كليا ما لم يتم التجديد، ولكنها بدات مؤخرا بفصل الخطوط كليا اذا لم يتم التجديد والشحن مباشرة من قبل المشتركين.

وبلغة الارقام بلغ عدد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة نهاية العام الماضي نحو 8 ملايين اشتراك منها 6.5 مليون اشتراك ضمن فئة المدفوع مسبقا.

ويبلغ عدد محال بيع الاجهزة والبطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا ومستلزماتها نحو 3 الاف محل موزعة في عموم المملكة توظف اكثر من 10 الاف عامل من الاردنيين.

الى ذلك اكد الجبور ان الهيئة تدرس من اسابيع الجانب القانوني في هذه القضية حيث اتضح ان عقود الاشتراك لجميع الشركات مع مشتركيها لا تلزم الشركات باعطاء مهلة لحين شحن الخطوط، مشيرا الى ان الهيئة ستبحث مع الشركات في الاجتماع المخطط عقده الاسبوع المقبل امكانات حل القضية والوصول الى حلول توافقية للتسهيل على القطاع والناس وخصوصا في ظل ما نمر به من ظروف صعبة بسبب ازمة الكورونا والتي تلعب فيها خدمات الاتصالات دورا هاما للتسهيل في حياة الناس والقطاعات كافة.

وقال الجبور ان شركات الاتصالات العاملة بالمملكة لعبت دورا كبيرا منذ بداية ازمة فيروس كورونا من خلال استدامة التزويد بخدمات الانترنت وادامة الاتصالات ودعم عمل القطاعات الاقتصادية وعملية التعليم والعمل عن بعد، لافتا الى اهمية الدور الذي قامت به القطاع والشركات خلال فترة ازمة الكورونا لتكون واحدة من الاعمدة الرئيسية لاستدامة الحياة للناس خلال الازمة.

مصادر من شركات الخلوي اكدت لـ”الغد” ان الشكاوى حول هذه القضية لا تشكل نسبة كبيرة من حجم الخطوط المدفوعة مسبقا في سجلاتها لانه من الطبيعي ان يقوم المشترك بشحن خطه بمجرد انتهاء الاشتراك وذلك لحاجته الى الاتصال في الجانبين الاستقبال والارسال، مع اشارتها لانتشار كبير لظاهرة اقتناء اكثر من خط خلوي تتبع شركات مختلفة للمشترك الواحد، وهو الامر الذي يدفع كثيرين لشحن واحد منها والاعتماد على الباقية منها دون شحن وللاستقبال فقط.

وعلى صعيد متصل جددت غرفة تجارة الأردن ايضا دعوتها لشركات الاتصالات الى التوقف عن فصل خطوط الاشتراك بعد انتهاء فترة صلاحيتها مباشرة، مؤكدة ان ذلك سبب اضررا للقطاع التجاري والخدمي والمواطنين.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة لـ ” الغد” ان اجراءات شركات الاتصالات بفصل الخدمة بشكل كامل عن المشتركين فور انتهاء مدة التجديد يسبب حالة من الارباك وعطل مصالح المواطنين والشركا، مجددا دعوته للشركات الى العودة عن هذا الاجراء والتسهيل على المشتركين في هذا المجال.

وطالب المهندس الرواجبة شركات الاتصالات باعطاء مهلة لمشتركيها لا تقل عن شهر بخدمة استقبال المكالمات والاستفادة من حزم الانترنت غير المستهلكة بهدف استدامة اعمال ومصالح الشركات والمواطنين.الغد-ابراهيم المبيضين