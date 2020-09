هذه التطبيقات الهاتفية العشرة ستغير حياتك‎ هذه التطبيقات الهاتفية العشرة ستغير حياتك‎

تعد تطبيقات الهواتف الذكية آخر حلول تطوير الذات، وربما يكون فيها ما لم يكن موجودا في غيرها، ذلك أن هذه الأجهزة لا تغادر أصحابها، وفيها آليات للمراقبة المستمرة وتنبيهات ومفكّرات وتقويمات وجداول إلكترونية تسهل مراقبة الإنجازات الصغيرة نحو الأهداف الكبيرة.



فتعرف علي 10 من أبرز تطبيقات الهواتف الذكية التي تساعدك على تحقيق أهدافك في تطوير نفسك باكتساب عادات حميدة أو الإقلاع عن العادات الضارة





1- تطبيق "ليفت" Lift

سواء كنت تريد تناول مزيد من الفاكهة والخضروات أم الامتناع عن تناول الحلويات، يساعد تطبيق "ليفت" على اكتساب عادات جديدة أو الإقلاع عن عادات سيئة على فترات زمنية، وذلك بتحديد الأهداف، ثم وضع آليات لتحقيقها وتسجيلها بشكل دوري، ويقدم التطبيق رسومات بيانية توضح عدد مرات القيام بالمهمة من أجل اكتساب عادة جديدة على مدى فترة معينة. هذا ويتيح التطبيق أيضا إمكانية الدعم المعنوي الاجتماعي، إذ يسمح بعرض الخطوات والإنجازات علنا للمستخدمين الآخرين الذين يمكنهم تشجيعك وإعطاؤك مزيدا من النصائح.ويتوفر هذا التطبيق بالمجان لأجهزة آندرويد وآبل، كما يمكن استخدامه عبر موقع التطبيق على الإنترنت.2-- تطبيق "واي أوف لايف" Way of Lifeهذا التطبيق مصمم لمراقبة العادات بطريقة بسيطة، إذ يمكنك أن تحدد العادة التي تريد اكتسابها أو الإقلاع عنها، ثم تسجل إن قمت بها يوميا بالإجابة بـ"نعم" أو "لا"، ويرسل التطبيق تنبيها يوميا لتذكيرك بها.وبعد أن يقوم التطبيق بتجميع بيانات على مدة بضعة أيام، يصمم لك رسما بيانيا يعرض التقدم الذي أحرزته أو نسبة الإنجاز الذي تم تحقيقه.ويتوفر التطبيق بالمجان لأجهزة آبل لكن النسخة المجانية تسمح فقط بثلاث عادات كحد أقصى، إلا أردت المزيد فيمكنك شراء النسخة المتقدمة وثمنها 4.99 دولارا.3- تطبيق "بالانسد" Balancedتطبيق بالانسد Balanced لاكتساب العادات الحميدة والإقلاع عن العادات الضارةإن لم تكن تعرف من أي تبدأ من أجل تطوير نفسك، فإن هذا التطبيق يقترح عليك نحو 50 عادة جيدة، ويسمح لك أيضا بإضافة عادات أخرى تريد ممارستها يوميا. وكما يشير اسمه، يهدف هذا التطبيق إلى إيجاد التوازن والتكامل في حياتك بالتعامل مع عدد كبير من العادات التي تريد ممارستها يوميا (مثلا: أن أكون شاكرا، أن أنظف بين أسناني، أن أكلّم أمي، أن آخذ نفسا عميقا)، لذا فهو غير مناسب لمن يريد تغيير عادة مستعصية إذ يفضل التركيز فقط على عادة واحدة في الوقت الواحد حين تمثل العادة تحديا كبيرا.ويتوفر هذا التطبيق بالمجان لأجهزة آبل.4-"هابيت بول" HabitBullتطبيق "هابيت بول" HabitBull لتطوير الذاتيمتاز هذا التطبيق بالمرونة إذ يمكن تحديد عدد المرات التي تريد له تذكيرك بالعادة (يوميا أو أسبوعيا أو شهريا)، كما يقدم نصائح تشجيعيه بحسب نوع العادة التي تريد تغييرها، بما في ذلك نصائح من مستخدمين آخرين للتطبيق، كما يعرض صورا كرتونية طريفة، ويقدم رسومات بيانية ترصد مستوى نجاحك.ويتوفر هذا التطبيق بالمجان لأجهزة آندرويد.5- وندرليست Wunderlistهذا تطبيق عام لإدارة المهام، لكنه فعال جدا لتغيير العادات لا سيما تحقيق الأهداف بعيدة المدى، ويمتاز بأنه يسمح لك بتقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام فرعية. وإذا أردت تحقيق مهام على مستوى فريق فإن هذا التطبيق يسمح بمشاركة عدد من المستخدمين وإضافة التعليقات واستخدام الهاشتاغات.تطبيق وندرليست Wunderlistويتوفر هذا التطبيق بالمجان لأجهزة آندرويد وأجهزة آبل وأجهزة ويندوز، كما يمكن استخدامه على الإنترنت من خلال موقع التطبيق.وحتى عام 2003 كان هناك أكثر من ستة ملايين مستخدم لتطبيق وندرليست. وقد تلقى تقييما بـ4.5 نجوم على موقع "غوغل بلاي" وصوّت له 126,676 مستخدما. وهناك نسخة مدفوعة توفر إمكانيات متقدمة.6- لوغست Logsitتطبيق لوغست Logsit لتطوير الذاتيقدم تطبيق لوغست أسلوبا مختلفا في تغيير العادات عن التطبيقات الأخرى، إذ إنه يركز على الوقت الذي مضى منذ إنجازك لآخر مهمة. فالواجهة الأساسية تعرض قائمة من العادات أو المهام والفترة التي مضت منذ دخولك لتحديث أي منها بدلا من عرض موعدها القادم. فبهذا التطبيق يمكنك معرفة كم مضى من الوقت منذ أن دخّنت سيجارة أو مارست رياضة المشي أو قرأت كتابا أو قضمت أظافرك أو تشاجرت مع شخص آخر. ويمكن للتطبيق عرض الإحصائيات والرسومات البيانات وكتابة الملاحظات وإضافة الصور.ويتوفر التطبيق بالمجان لأجهزة آبل.7- "هابت ستريك بلان" Habit Streak Planتطبيق "هابت ستريك بلان" Habit Streak Planيركز هذا التطبيق على العادات اليومية، ويقوم على تكوين سلاسل رسومية منها، ويستلهم التطبيق مقولة للممثل جيري ساينفيلد من أجل تحقيق الأهداف "بعد عدة أيام سوف تنشئ سلسلة، واظب على إطالة هذه السلسلة يوميا وسوف تراها تمتد، وظيفتك الوحيدة هي ألا تقطع حلقاتها".ويسمح التطبيق لك ببناء عدة سلاسل، وهناك تنبيهات يومية، ويمتاز ببساطته وسهولة استخدامه.ويتوفر هذا التطبيق بالمجان لأجهزة آندرويد.8- تطبيق "هابت آر بي جي" HabitRPGهذا التطبيق يتعامل مع حياتك كما لو كانت لعبة، لذا فهو يعالج العادات بأسلوب ممتع وشيق بابتداع السيناريوهات ولعب الأدوار.وهو متوفر بالمجال لأجهزة آبل وآندرويد وعبر موقع التطبيق.9- تطبيق "بيمايندر" Beeminderتطبيق "بيمايندر" لتطوير الذاتهذا التطبيق يستخدم أسلوب الثواب والعقاب المالي من أجل التشجيع والتحذير. ضع لنفسك هدفا مثل إنقاص 5 كيلوغرامات بحلول نهاية الشهر القادم أو الإقلاع عن التدخين بحلول شهر أو تقليل الوقت الذي تمضيه على فيسبوك إلى نصف ساعة في اليوم، ثم تتعهد بأنك إذا انتكست عن الهدف عليك أن تدفع مبلغا ماليا مثل 5 أو 10 أو 30 دولارات.وهو متوفر بالمجان لأجهزة آبل وآندرويد.10 - تطبيقات مخصصة لعادات معينةالتطبيقات السابقة مصممة للتعامل مع عادات شتى، غير أن الذي لديه عادة مستعصية قد يفيده التركيز عليها باستخدام تطبيقات متخصصة لتلك العادة تقدم خصائص ونصائح وأساليب مناسبة لها، مثلا، لعادة التدخين هناك تطبيق "كويت إيت"تطبيق "كويت ناوي" QuitNow للمساعدة في الإقلاع عن التدخينQuit It لأجهزة آبل، وتطبيق "كويت ناوي" QuitNow، لكل من أجهزة آبل وآندرويد. ولقضم الأظافر هناك تطبيق Stop Nail Biting لآجهزة آبل.وللتقليل من الطعام غير الصحي، هناك تطبيق Fooducate لكل من أجهزة آبل وآندرويد.كما يمكنك أن تصبح أكثر ترتيبا وتنظيما لبيتك وبيئتك باستخدام تطبيق House Clean لأجهزة آندرويد.ولمن لديه عادة التسويف وتأجيل المهام والمسؤوليات، فيمكنه محاولة علاجها باستخدام تطبيق Procraster لأجهزة آبل.وإن كنت تريد تشجيعا على ممارسة الرياضة بانتظام فيمكنك الاستفادة من تطبيق Nexercise لكل من أجهزة آبل وآندرويد. وهو تطبيق يوظف التحدي الاجتماعي كوسيلة للتشجيع.ويشبهه أيضا تطبيق Endomondo لكل من أجهزة من أجهزة آبل وآندرويد وويندوز وبلاكبيري.وللتعامل مع عادة التبذير في المال، فيمكنك إدارة ميزانيتك باستخدام تطبيق Level Money لأجهزة آبل وآندرويد أو تطبيق Mint للنظامين أيضا.وإن كانت لديك عادة بتضييع مفاتيحك أو حقيبتك أو المكان الذي ركنت به سيارتك فإن تطبيق Sortly لأجهزة آبل ينشئ لك سجلا بصريا (عن طريق الصور) لأماكن وجود الأشياء المهمة.وإن كانت لديك عادة استخدام التعابير النابية فهناك تطبيق Stop Swearing لأجهزة آبل.وللإقلاع عن عادة تناول الطعام بسرعة واكتساب عادة مضغ الطعام ببطء هناك تطبيق Eat Slower لكل من أجهزة آندرويد وآبل.