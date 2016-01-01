

TomTom تُطلق تطبيق الملاحة الخاص بها على متجر Huawei AppGallery TomTom تُطلق تطبيق الملاحة الخاص بها على متجر Huawei AppGallery

عندما أمرت الحكومة الأمريكية الشركات المحلية بالتوقف عن العمل مع شركة Huawei، كان Google Maps من التطبيقات المحظورة على أجهزة Huawei. هذه في الواقع، كانت ضربة موجعة لشركة Huawei، ولكن ليس بعد الآن لأن الشركة الصينية حصلت على تطبيق للخرائط بديل لتطبيق Google Maps على أجهزتها المحمولة، والتطبيق المعني هنا هو TomTom الذي شق طريقه الآن إلى متجر Huawei AppGallery.



هذا التطبيق سيكون مجانيًا لأول 30 يومًا، ولكن عليك بعد ذلك دفع 1.99 يورو شهريًا أو 12.99 يورو في السنة إذا كنت ترغب في مواصلة إستخدامه بعد ذلك.



وقعت شركة TomTom صفقة مع شركة Huawei في شهر يناير الماضي، وبعد محادثة مع ممثلي شركة Huawei، أكدوا أن الشركة الهولندية المتخصصة في الخرائط والملاحة تعمل على أدوات وخدمات تحديد المواقع ورسم الخرائط.

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لم تكن TomTomجاهزة لتقديم تطبيق بديل مثالي لـ Google Maps بحلول شهر مارس لإطلاقه مع سلسلة هواتف Huawei P40 Series، ولكن كان من الواضح أن الشركتين تعملان بجد لتقديم تجربة خاصة أكثر للهواتف الذكية التي لا تستخدم حزمة التطبيقات والخدمات Google Mobile Services التابعة لشركة جوجل.يتطلب فتح التطبيق لأول مرة تحميل بعض الخرائط من أجل إستخدامها في وضع الأوفلاين. كما يسمح لك بإضافة عناوين المنزل والعمل، بالإضافة إلى الأماكن الأخرى التي تهتم بها، وهو أمر لا تستطيع Google Maps القيام به على هواتف Huawei بدون حزمة التطبيقات والخدمات Google Mobile Services.على الرغم من أن TomTom لا يجلب معه التكامل مع الخدمات العامة مثل النقل الجماعي أو التوصيات الشخصية لمختلف الأنشطة، إلا أنه يحتوي على خريطة أكثر تفصيلاً للملاحة وهذا ما يُعد في الغالب أفضل طريقة للإنتقال من النقطة أ إلى النقطة ب.