عندما أمرت الحكومة الأمريكية الشركات المحلية بالتوقف عن العمل مع شركة Huawei، كان Google Maps من التطبيقات المحظورة على أجهزة Huawei. هذه في الواقع، كانت ضربة موجعة لشركة Huawei، ولكن ليس بعد الآن لأن الشركة الصينية حصلت على تطبيق للخرائط بديل لتطبيق Google Maps على أجهزتها المحمولة، والتطبيق المعني هنا هو TomTom الذي شق طريقه الآن إلى متجر Huawei AppGallery.
هذا التطبيق سيكون مجانيًا لأول 30 يومًا، ولكن عليك بعد ذلك دفع 1.99 يورو شهريًا أو 12.99 يورو في السنة إذا كنت ترغب في مواصلة إستخدامه بعد ذلك.
وقعت شركة TomTom صفقة مع شركة Huawei في شهر يناير الماضي، وبعد محادثة مع ممثلي شركة Huawei، أكدوا أن الشركة الهولندية المتخصصة في الخرائط والملاحة تعمل على أدوات وخدمات تحديد المواقع ورسم الخرائط.
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التعليقات على TomTom تُطلق تطبيق الملاحة الخاص بها على متجر Huawei AppGallery
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