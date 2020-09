الإعلان عن نسخة الجيل الجديد من لعبة The Witcher 3 الإعلان عن نسخة الجيل الجديد من لعبة The Witcher 3

أعلن إستوديو CD Projekt RED عن نسخة الجيل الجديد من لعبة The Witcher 3 Wild Hunt والتي ستتوفر على PlayStation 5 و Xbox Series X.



نسخة الجيل الجديد من لعبة The Witcher 3 Wild Hunt ستقدم نقلة رسومية رائعة مع دعم تقنية تتبع الأشعة سواء على الحاسب الشخصي أو أجهزة الكونسول.



نتوقع أيضاً أن تدعم اللعبة 60 إطار في الثانية على أجهزة الجيل الجديد. بالإضافة إلى الإعلان عن نسخة الجيل الجديد من The Witcher 3 Wild Hunt فقد أكد إستوديو CD Projekt RED أن النسخة لن تُكلفك أي أموال إضافية إذا كنت تمتلك نسخة الجيل الحالي من اللعبة سواء على PS4 أو Xbox One.

إذا كنت تمتلك نسخة الجيل الحالي فستصلك نسخة الجيل الجديد كتحديث مجاني. نفس الأمر ينطبق على منصة الحاسب الشخصي أيضاً. لم يُعلن الإستوديو عن موعد إصدار نسخة الجيل الجديد ولكن من المتوقع أن نراها في أوائل 2021 مثلاً.