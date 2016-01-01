تسريب صور للعبة Immortals Fenyx Rising

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تسريب صور للعبة Immortals Fenyx Rising

متجر Xbox سرب تفاصيل جديدة عن لعبة يوبي سوفت المنتظرة Immortals Fenyx Rising.

لعبة Gods and Monsters تم تغيير إسمها بشكل رسمي إلى Immortals Fenyx Rising. متجر Microsoft Xbox قرر أن يُسرب مجموعة من التفاصيل الجديدة عن اللعبة وأيضاً تم نشر العديد من الصور لها.

على حسب ما ذكره متجر Microsoft Xbox فاللعبة ستتوفر بشكل رسمي يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 على الحاسب الشخصي و Xbox One ( وبالطبع ستصدر أيضاً على PlayStation ). تلك هي النسخ الاساسية من اللعبة ولكن المتجر أكد أيضاً انها ستدعم Smart Delivery مما يعني أنك ستقوم بشرائها ويمكنك تجربتها سواء على الحاسب الشخصي أو Xbox One أو Xbox Series X.

أيضاً أوضح المتجر أن حجم اللعبة سيكون 30 جيجا بايت تقريباً على منصة Xbox One. بعض الصور التي تم نشرها :

المصدر: جيمرز فيلد

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