الإعلان عن متطلبات لعبة Crysis Remastered

إستوديو Crytek أعلن اليوم رسمياً عن متطلبات التشغيل النهائية لنسخة الحاسب الشخصي من لعبة Crysis Remastered. تتوفر لعبة Crysis Remastered على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4 في 19 سبتمبر 2020. أدنى متطلبات تشغيل :

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