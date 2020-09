الإعلان عن متطلبات لعبة Crysis Remastered الإعلان عن متطلبات لعبة Crysis Remastered

إستوديو Crytek أعلن اليوم رسمياً عن متطلبات التشغيل النهائية لنسخة الحاسب الشخصي من لعبة Crysis Remastered.



تتوفر لعبة Crysis Remastered على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4 في 19 سبتمبر 2020.



أدنى متطلبات تشغيل :

OS: Windows 10 64-bitProcessor: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3Memory: 8GBStorage: 20GBDirect X: DX11GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470GPU memory: 4GB in 1080pالمتطلبات المُوصى بها :OS: Windows 10 64-bitProcessor: Intel Core i5-7600k or higher / AMD Ryzen 5 or higherMemory: 12GBStorage: 20GBDirect X: DX11GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56GPU memory: 8GB in 1080p