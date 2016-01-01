الإعلان عن متطلبات لعبة Crysis Remastered
إستوديو Crytek أعلن اليوم رسمياً عن متطلبات التشغيل النهائية لنسخة الحاسب الشخصي من لعبة Crysis Remastered.
تتوفر لعبة Crysis Remastered على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4 في 19 سبتمبر 2020.
أدنى متطلبات تشغيل :
OS: Windows 10 64-bit
Processor: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3
Memory: 8GB
Storage: 20GB
Direct X: DX11
GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470
GPU memory: 4GB in 1080p
المتطلبات المُوصى بها :
OS: Windows 10 64-bit
Processor: Intel Core i5-7600k or higher / AMD Ryzen 5 or higher
Memory: 12GB
Storage: 20GB
Direct X: DX11
GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56
GPU memory: 8GB in 1080p
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