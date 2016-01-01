الهند تحظر 118 تطبيقا مرتبطا بالصين

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الهند تحظر 118 تطبيقا مرتبطا بالصين

في ضربة رقمية ضد الصين، تتجه الهند إلى حظر 118 تطبيقا مرتبطا بالصين، بما فيها تطبيقات شهيرة مثل Baidu ولعبة PUBG Mobile.

وهذه هي المرة الثانية التي تحظر فيها الهند تطبيقات صينية، بعد أن سبق وأن حظرت تطبيق TikTok وWeChat و59 تطبيقا أخرى مقرها الصين في يونيو بسبب مخاوف أمنية ليرتفع إجمالي تطبيقات الهواتف الصينية المحظورة في الهند إلى 224.

وقالت الحكومة في إشعارها الذي أعلنت فيه حظر التطبيقات إنها "تضر بسيادة وسلامة الهند، والدفاع عنها، وعن أمنها" .

المصدر: اخبار اليوم

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