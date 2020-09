فيسبوك يطلق ميزة تتعلق بتخزين الصور والفيديوهات فيسبوك يطلق ميزة تتعلق بتخزين الصور والفيديوهات

قدم تطبيق "فيسبوك" الأمريكي للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لمستخدميه خدمة تمكنهم من تخزين صورهم ومقاطعهم المصورة على موقع "دروب بوكس" الذي يتسم بمساحة تخزينية أكبر.



وكان مستخدمو "فيسبوك" من جميع أنحاء العالم تمكنوا من نقل صورهم إلى موقع "صور جوجل" منذ شهر يونيو.



وتعد هذه التغييرات جزءا من مشروع نقل بيانات أكبر، والذي يهدف إلى التسهيل على المستخدمين في تنزيل البيانات ونقلها بين منصات "فيسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر"، بحسب موقع "إندجاجيت".

ولتفعيل هذه الميزة، يجب الذهاب إلى قسم "معلومات فيسبوك الخاصة بك" (Your Facebook Information) في قسم "الإعدادات"، ثم حدد "نقل نسخة من الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك" (Transfer a Copy of Your Photos or Videos)، وأدخل كلمة المرور الخاصة بك، واختر وجهة وقم بالتأكيد.والهدف من خطوة "فيسبوك" اليوم، على الأقل جزئيا، هو إرضاء مشرعي القوانين، إذ أن إمكانية نقل البيانات مطلوبة بموجب قواعد خصوصية اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وقانون حماية المستهلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.ويقول "فيسبوك" إنه سيطلب من المستخدمين إعادة إدخال كلمات المرور الخاصة بهم قبل نقل ملفاتهم إلى "دروب بوكس"، وأنه سيتم تشفير البيانات أثناء النقل.ولكن تقول الشركة أيضا إنها بحاجة إلى قواعد أكثر وضوحا حول أنواع البيانات التي يجب أن تكون محملة ومن المسؤول عن حمايتها، وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى صانعي السياسات.