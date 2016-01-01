غوغل تمنح أجهزة أندرويد تقنيات ترفيه جديدة للأطفال

في خطوة جديدة لمنح الأطفال تقنيات ترفيه آمنة وممتعة، أعلنت غوغل عن إطلاق خدمات Google Kids Space المصممة للحواسب اللوحية العاملة بنظام أندرويد.
وأشارت غوغل إلى أن الهدف من الخدمات الجديدة هو تأمين مساحة أكبر للأطفال للتعلم، وبنفس الوقت إيجاد وسيلة آمنة لضبط نشاطات الاطفال عبر الإنترنت، وتوفير الرقابة الأبوية لهذه النشاطات.
وتوفر خدمات Kids Space الجديدة للأطفال العديد من المواضيع المختلفة والفيديوهات والقصص الصوتية، بما فيها مواضيع تتعلق بالحيوانات أو بفنون الطهي والطعام أو معلومات حول الفنون أو الطب والعلوم.
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