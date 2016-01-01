

غوغل تمنح أجهزة أندرويد تقنيات ترفيه جديدة للأطفال غوغل تمنح أجهزة أندرويد تقنيات ترفيه جديدة للأطفال

في خطوة جديدة لمنح الأطفال تقنيات ترفيه آمنة وممتعة، أعلنت غوغل عن إطلاق خدمات Google Kids Space المصممة للحواسب اللوحية العاملة بنظام أندرويد.



وأشارت غوغل إلى أن الهدف من الخدمات الجديدة هو تأمين مساحة أكبر للأطفال للتعلم، وبنفس الوقت إيجاد وسيلة آمنة لضبط نشاطات الاطفال عبر الإنترنت، وتوفير الرقابة الأبوية لهذه النشاطات.



وتوفر خدمات Kids Space الجديدة للأطفال العديد من المواضيع المختلفة والفيديوهات والقصص الصوتية، بما فيها مواضيع تتعلق بالحيوانات أو بفنون الطهي والطعام أو معلومات حول الفنون أو الطب والعلوم.

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وأشارت شركة غوغل إلى أن هذه الخدمات تحوي أكثر من 400 كتاب مجاني تتوفر حاليا للأطفال في الولايات المتحدة، ومن خلال هذه الخدمات أيضا يمكن للاطفال الاستفادة من ميزات YouTube Kids التي تعرض لهم فيديوهات تتناسب مع مراحلهم العمرية، إضافة إلى ميزتي Make و Watch اللتين توفران للأطفال صنع مقاطع فيديو ومشاركتها مع الأطفال الآخرين.وتبعا للشركة فإن " خدمات Kids Space صممت لتنمي روح الاستكشاف عند الطفل، وتعرفه على محتوى جديد سيساعده على بناء شخصيته عبر القراءة واللعب".