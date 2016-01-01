أعلنت شركة سامسونغ بشكل رسمي عن أسعار ومواصفات حواسب Galaxy Tab S7 اللوحية التي ستطرحها قريبا.
وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح في 18 سبتمبر الجاري فئتين من الحواسب اللوحية الجديدة، Galaxy Tab S7 و Tab S7 Plus، وسيبدأ سعر الفئة الأولى من 649.9 دولار للنسخة العادية، ومن 849 دولارا لفئة 5G، بينما سيبدأ سعر الفئة الثانية من 849.9 دولار للنسخة العادية، ومن 1024 دولارا لفئة 5G.
وسيحصل Galaxy Tab S7 على شاشة بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها تعادل (1600/2560) بيكسل، وهيكل يزن 600 غ، تبلغ سماكته 6.3 ملم.
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التعليقات على سامسونغ تعلن رسميا عن أحدث حواسبها اللوحية
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