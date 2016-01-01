

حاسوب أسوس المحمول ROG Zephyrus Duo 15 وحش الألعاب الأنيق حاسوب أسوس المحمول ROG Zephyrus Duo 15 وحش الألعاب الأنيق

تحدثنا كثيرًا عن الحواسيب المحمولة (لابتوبات) بين التغطية الإخبارية والمراجعات، ولعل أسوس واحدة من أكثر الشركات التي تحدثنا عن أجهزتها والمزايا القوية التي تمتلكها، لا سيما حاسوب أسوس المحمول ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) والذي يُعد من أهم الأجهزة التي انطلقت هذا العام لا سيما بوجود معالج رسومات إنفيديا RTX 2080 SUPER ومعالجات إنتل الجيل العاشر، ويمكننا تسميته “وحش الألعاب والأحمال الثقيلة الأنيق”، ولمعرفة سبب هذه التسمية دعونا نتحدث بإسهاب عنه.



تصميم أنيق وأول حاسوب ألعاب محمول بشاشة مزدوجة

يتمتع ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) بتصميم أنيق نحيف معدني بالكامل وشاشة عالية الدقة UHD IPS 60Hz بقياس 15.6 بوصة وباعتماد G-SYNC مع حواف صغيرة جدًا على الأطراف ولوحة مفاتيح مضية بتصميم أنيق تحتوي لوحة لمسية يمكن تحويلها بين لوحة لمسية بديلة عن الفأرة أو لوحة أرقام لتسهيل استخدام الأرقام، وبين الشاشة الرئيسية ولوحة المفاتيح هناك شاشة أخرى لمسية بقياس 14 بوصة UHD AH-VA IPS تدعم القلم الذكي وبابتكار جديد تضيف للمستخدمين المزيد من المزايا.



تعمل لوحة اللمس على جعل لوحة المفاتيح أصغر، فهي تقلل من المساحة التي يستهلكها وجود لوحة اللمس وتعوضها بلوحة ذكية في مكان الأرقام الجانبية لتحويلها حسب الحاجة بين الأرقام أو واللوحة اللمسية.

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فيما تعمل الشاشة المزدوجة على تقديم المزيد من الخيارات للاعبين وصانعي المحتوى سواءً في العرض أو التحكم بطريقة أفضل مقارنة بوجود شاشة واحدة.عتاد جبار للاعبين وصانعي المحتوى يقوده معالج إنفيديا GeForce RTX 2080-Super Max Qعند اتخاذ قرار بشراء حاسوب محمول للحصول على تجربة لعب رائعة وسلسة أو لاستخدامه في صناعة المحتوى أو البرمجة وغيرها من الأعمال التي تحتاج قوة كبيرة، فإن السؤال الأهم يتمحور حول قوة معالج الرسومات “كارت الشاشة”. خاصة وأن معالج الرسومات له دور كبير في تقديم التجربة السلسة والسريعة.لذلك، اصطحبت أسوس أناقة التصميم مع أقوى معالج رسومات بالسوق GeForce RTX 2080-Super Max Q بذاكرة افتراضية 8 جيجابايت من إنفيديا والذي يوفر معه تقنية تتبع الأشعة الرائعة وتقنيات ذكاء اصطناعي ومعالجة رائدة مع التعلم العميق بفضل DLSS 2.0 والتي تعمل بدورها على زيادة كفاءة معالج الرسومات والجهاز بالكامل بطريقة ذكية عند الحاجة مع الحفاظ على استهلاك قليل للطاقة.ولدعم معالج رسومات إنفيديا، فإن المعالج المركزي يستوجب إمكانيات كبيرة، وهذا ما حصل مع إضافة معالج إنتل الجيل العاشر Comet Lake i9-10980HK القوي، بجانب ذاكرة رام سريعة DDR4 3200MHz SDRAM بسعة تصل 32 جيجابايت، وقرص تخزين SSD بسعة 2 تيرابايت. وهي إمكانيات تجعله ضمن قمة الحواسيب المحمولة.وللحصول على لمحة بسيطة حول الفروقات التي توفرها معالجات RTX SUPER مع تتبع الأشعة وغيرها، يمكن مشاهدة الفيديو التشويقي للعبة Minecraft بالأسفل، لكن تبقى هذه مجرد لمحة بسيطة تتحول إلى ذكرى لا تُنسى عن تجربتها في الواقع.تحدثنا كثيرًا عن الحواسيب المحمولة (لابتوبات) بين التغطية الإخبارية والمراجعات، ولعل أسوس واحدة من أكثر الشركات التي تحدثنا عن أجهزتها والمزايا القوية التي تمتلكها، لا سيما حاسوب أسوس المحمول ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) والذي يُعد من أهم الأجهزة التي انطلقت هذا العام لا سيما بوجود معالج رسومات إنفيديا RTX 2080 SUPER ومعالجات إنتل الجيل العاشر، ويمكننا تسميته “وحش الألعاب والأحمال الثقيلة الأنيق”، ولمعرفة سبب هذه التسمية دعونا نتحدث بإسهاب عنه.التفاصيل: https://www.asus.com/event/ROGdyinglight2_bundle/ROG-Zephyrus-Duo-15/توفر ROG Zephyrus Duo 15 GX500 في الأسواقجهاز ROG GX550 متوفر حاليًا في المملكة العربية السعودية لدى مكتبات جرير، ويمكن الحصول عليه عبر الرابط التالي:www.jarir.com/asus-rog-zephyrus-duo-15-laptops-549482.html