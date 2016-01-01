أرسل موقع التواصل «فيسبوك» رسائل لمستخدميه بشأن تحديث شروط الخدمة، بما يسمح للشبكة الاجتماعية بإزالة أو تقييد المحتوى الذي قد يكون له تأثيرات تنظيمية أو قانونية، وتتعلق هذه الخطوة بتهديد «فيسبوك» بإزالة الأخبار من منصتها في أستراليا، مع إشارة إلى إمكانية تعميم الإجراء وتطبيقه عالميًا.
وأعلن «فيسبوك» أنه سيمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على منصاتها، على خلفية مقترح بقانون يقضي بإلزام «فيسبوك» بالدفع لوسائل الإعلام المحلية مقابل محتواها على الشبكة، ما يصعد التوتر مع الحكومة الأسترالية.
وبموجب إصلاح الإنترنت في أستراليا، ستصبح الدولة أول من يجعل «فيسبوك» و«جوجل» تدفعان مقابل الأخبار التي يحصلان عليها من مقدمي الخدمات ووسائل الإعلام المحلية بموجب نظام على غرار نظام حقوق الكاتب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «فيسبوك» يمنع مشاركة الأخبار في أستراليا.. واتجاه لتطبيق الإجراء عالميًا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق