«فيسبوك» يمنع مشاركة الأخبار في أستراليا.. واتجاه لتطبيق الإجراء عالميًا

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صورة الخبر: «فيسبوك» يمنع مشاركة الأخبار في أستراليا.. واتجاه لتطبيق الإجراء عالميًا
«فيسبوك» يمنع مشاركة الأخبار في أستراليا.. واتجاه لتطبيق الإجراء عالميًا

أرسل موقع التواصل «فيسبوك» رسائل لمستخدميه بشأن تحديث شروط الخدمة، بما يسمح للشبكة الاجتماعية بإزالة أو تقييد المحتوى الذي قد يكون له تأثيرات تنظيمية أو قانونية، وتتعلق هذه الخطوة بتهديد «فيسبوك» بإزالة الأخبار من منصتها في أستراليا، مع إشارة إلى إمكانية تعميم الإجراء وتطبيقه عالميًا.

وأعلن «فيسبوك» أنه سيمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على منصاتها، على خلفية مقترح بقانون يقضي بإلزام «فيسبوك» بالدفع لوسائل الإعلام المحلية مقابل محتواها على الشبكة، ما يصعد التوتر مع الحكومة الأسترالية.

وبموجب إصلاح الإنترنت في أستراليا، ستصبح الدولة أول من يجعل «فيسبوك» و«جوجل» تدفعان مقابل الأخبار التي يحصلان عليها من مقدمي الخدمات ووسائل الإعلام المحلية بموجب نظام على غرار نظام حقوق الكاتب.

وتخطط «فيسبوك» لحظر مشاركة الأخبار على حسابات المستخدمين الأسترالية، بدلاً من الدفع.

وقال «فيسبوك» في رسالته: «اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل سيتم تحديث القسم 3.2 من شروط الخدمة لدينا، حيث يمكننا إزالة أو تقييد الوصول إلى المحتوى أو الخدمات أو المعلومات الخاصة بك، إذا قررنا أن القيام بذلك ضروري لتجنب أو التخفيف من الإجراءات القانونية الضارة أو التأثيرات التنظيمية على Facebook».

المصدر: المصرى اليوم

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