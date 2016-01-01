اثبت المعالج Snapdragon 730G أنه معالج يحظى بشعبية كبيرة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة مع العلم بأنه تم إستخدامه بالفعل في هواتف ذكية مثل Google Pixel 4a و Poco X2 و Xiaomi Mi Note 10 Pro. الآن، يمكن للشركات المصنعة التي تبحث عن سرعة أكبر قليلاً إستخدام المعالج Snapdragon 732G الأسرع.
المعالج Snapdragon 732G الجديد مصنوع هو الآخر بإستخدام تكنولوجيا 8 نانومتر، ومع سرعات أعلى. تعمل نواة Kryo 470 الكبيرة الآن بتردد 2.3GHz، بينما تم تعزيز معالج الرسوميات Adreno 618 لتقديم أداء أفضل بنسبة 15 في المئة.
الباقي ظل على حاله من دون تغيير، فهو الأخر يضم المودم Snapdragon X15، ويدعم WiFi 6، فضلا عن البلوتوث 5.1 مع توفير نفس الميزات، بما في ذلك aptX Adaptive و TrueWireless Stereo Plus. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم أيضًا تكنولوجيا الشحن السريع +Quick Charge 4.
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التعليقات على الإعلان رسميًا عن المعالج Snapdragon 732G مع معالج رسوميات أسرع بنسبة 15%
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