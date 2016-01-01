

لعبة Madden NFL 21 تدخل قائمة مبيعات المملكة المتحدة لعبة Madden NFL 21 تدخل قائمة مبيعات المملكة المتحدة

تم الإعلان عن مبيعات الألعاب في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي وقد تمكنت Madden NFL 21 من الدخول إلى قائمة المبيعات.



بالنسبة للعبة المتصدرة للمبيعات فهي رائعة السويتش Animal Crossing New Horizons ، تلك هي أكثر 10 ألعاب مبيعاً في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي :



1- Animal Crossing

2- PGA Tour 2K21

3- Mario Kart 8

4- GTA V

5- Minecraft

6- Ghost of Tsushima

7- FIFA 20

8- UFC 4

9- Ring fit Adventure

10-Madden NFL 21