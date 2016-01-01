اعرف طريقة حذف سجل موقعك على جوجل من المتصفح والموبايل

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اعرف طريقة حذف سجل موقعك على جوجل من المتصفح والموبايل

بينما يمكنك إيقاف تشغيل تتبع الموقع من إعدادات هاتف أندرويد بمجرد أن تجمع الخدمة معلومات موقعك، فإن التخلص من هذا السجل يتطلب القليل من العمل، وإذا كنت ترغب في حذف سجل موقعك، فإن أول مكان يجب أن تذهب إليه هو جوجل، حيث نرصد خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع “the verge”.

احذف تاريخك في موقع جوجل على أندرويد
يمكنك أيضًا التخلص منه بسهولة في خرائط جوجل:

• انتقل إلى تطبيق خرائط Google الخاص بك.
• اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا.
• اضغط على “الجدول الزمني الخاص بك”.
• حدد النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا ثم اضغط على “الإعدادات والخصوصية”.
• مرر لأسفل إلى “حذف كل سجل المواقع”، ستظهر لك نافذة منبثقة تطلب منك تحديد مربع يفيد بأنك تدرك أن بعض تطبيقاتك قد لا تعمل بشكل صحيح، وبعدها حدد المربع وحدد “حذف”.
احذف تاريخك في موقع جوجل على المتصفح
• انتقل إلى https://www.google.com/maps.
• اضغط على الخطوط الثلاثة المتوازية في الزاوية اليسرى العليا من اللوحة الجانبية، وإذا كنت لا ترى اللوحة ، فابحث عن السهم الصغير في الزاوية اليسرى العليا واضغط عليها، ثم حدد “مخططك الزمني”.
• ابحث عن رمز الترس في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة ثم اضغط عليها، وبعدها على “حذف كل سجل المواقع”.
• كما هو الحال مع تطبيق الهاتف، ستظهر لك نافذة منبثقة تطلب منك تحديد مربع يشير إلى أنك تدرك أن بعض تطبيقاتك قد لا تعمل بشكل صحيح، عليك أن تحدد المربع ثم حدد “حذف سجل المواقع”.

المصدر: فولت

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