

التحميل أسرع بنسبة 10%.. جوجل تطرح ميزات جديدة في Google Chrome التحميل أسرع بنسبة 10%.. جوجل تطرح ميزات جديدة في Google Chrome

نظرًا لأن المزيد والمزيد من الأشخاص يقضون الآن الكثير من الوقت في متصفحاتهم لإنجاز المهام، سواء للعمل أو المدرسة في أعقاب وباء فيروس كورونا؛ فإن Google Chrome يجعل تحميل علامات التبويب أسرع بنسبة 10% ويسمح للمستخدمين بتنظيمها بشكل أفضل مع التحسينات الأخرى.







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عندما يقوم المستخدمون بإلغاء تحديد مهمة تلو الأخرى من قائمة المهام الخاصة بهم، فإن الانتظار حتى بضع ثوانٍ أثناء تحميل علامات التبويب يمكن أن يبطئها، من خلال ملاحظة ذلك، تقدم Google تحسينات في الأداء تهدف إلى جعل علامات تبويب Chrome يتم تحميلها بشكل أسرع.كتب Alex Ainslie، مدير UX كروم،في منشور مدونة: "تساعدك مجموعات علامات التبويب في تمييز علامات التبويب بشكل مرئي حسب الموضوع أو المهمة - مثل العمل أو التسوق - أو حتى الأولوية، يمكنك الآن طي مجموعات علامات التبويب وتوسيعها، لذلك من السهل رؤية المجموعات التي تحتاج إلى الوصول إليها، كان هذا هو أكثر طلبات الميزات شيوعًا التي سمعناها من أولئك الذين يستخدمون مجموعات علامات التبويب، وبينما نبدأ في طرح هذه الوظيفة، نأمل أن تجربها".يتم طرحه على Android في هذا الإصدار، عندما يبدأ المستخدمون في كتابة عنوان صفحةفي شريط العناوين، سيرون اقتراحًا للتبديل إلى علامة التبويب هذه إذا كان مفتوحًا بالفعل، يمكن للمستخدمين القيام بذلك بالفعل في Chrome على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.في إصدار كروم هذا، تعمل Google أيضًا على تحسين وظائف PDF في Chrome، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتمكن المستخدمون من ملء نماذج PDF وحفظها بمدخلاتك مباشرةً من Chrome، إذا فتحت الملف مرة أخرى، يمكنك المتابعة من حيث توقفت.بالنسبة لمستخدمي Android، حسنت Google مشاركة عناوين URL لمساعدتك في نسخ الرابط بسرعة، وإرساله إلى Chrome على أجهزتك الأخرى، وإرسال الروابط عبر تطبيقات أخرى.يمكنك أيضًا طباعة الصفحة أو إنشاء رمز QR لمسحه ضوئيًا أو تنزيله، يتم أيضًا طرح ميزة رمز الاستجابة السريعة الجديدة هذه على Chrome على سطح المكتب ويمكن الوصول إليها من رمز QR جديد في شريط عنوان Chrome.