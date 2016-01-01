كيفية استعادة محادثات WhatsApp المحذوفة

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كيفية استعادة محادثات WhatsApp المحذوفة

يعد فقدان محادثاتك أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث، إذا واجهت هذا الأمر من قبل على واتساب، فأنت تعلم أن استعادة الدردشات مهمة صعبة.



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ولكن لم يعد عام 2010 بعد الآن وقد وضع WhatsApp الآن إجراءً جديدًا لاستعادة الدردشات، هناك طرق مختلفة، ولكن هنا أهمها.



استعادة من نسخة احتياطية في Google Drive
لاستعادة نسخة احتياطية من Google Drive بنجاح، تحتاج إلى استخدام نفس رقم الهاتف وحساب Google المستخدم لإنشاء النسخة الاحتياطية.
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لاستعادة نسختك الاحتياطية:

قم بإلغاء تثبيت WhatsApp وإعادة تثبيته.
افتح WhatsApp وتحقق من رقمك.
عند المطالبة، انقر فوق استعادة لاستعادة الدردشات والوسائط

من Google Drive.
بعد اكتمال عملية الاستعادة، انقر فوق "التالي"، سيتم عرض الدردشات الخاصة بك بمجرد اكتمال التهيئة.
سيبدأ WhatsApp في استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك بعد استعادة محادثاتك.
إذا قمت بتثبيت WhatsApp بدون أي نسخ احتياطية مسبقة من Google Drive، فسيقوم WhatsApp تلقائيًا بالاستعادة من ملف النسخ الاحتياطي المحلي.

استعادة من نسخة احتياطية محلية
إذا كنت تريد استخدام نسخة احتياطية محلية، فستحتاج إلى نقل الملفات إلى الهاتف الجديد باستخدام جهاز كمبيوتر أو مستكشف الملفات أو بطاقة SD.



بعض النقاط المهمة التي يجب معرفتها:

سيخزن هاتفك ما يصل إلى سبعة أيام الماضية من ملفات النسخ

الاحتياطي المحلية.
سيتم إنشاء النسخ الاحتياطية المحلية تلقائيًا كل يوم في الساعة 8:00 صباحًا وحفظها كملف في هاتفك.
إذا لم يتم تخزين بياناتك في المجلد أو sdcard أو WhatsApp، فقد ترى مجلدات "وحدة التخزين الداخلية" أو "التخزين الرئيس".

استعادة نسخة احتياطية محلية أقل حداثة
إذا كنت ترغب في استعادة نسخة احتياطية محلية ليست الأحدث، فستحتاج إلى القيام بما يلي:

قم بتنزيل تطبيق مدير الملفات.
في تطبيق مدير الملفات، انتقل إلى sdcard أو WhatsApp أو Databases، إذا لم يتم تخزين بياناتك على بطاقة SD، فقد ترى "وحدة تخزين داخلية" أو "وحدة تخزين رئيسية" بدلاً من بطاقة sdcard.
أعد تسمية ملف النسخ الاحتياطي الذي تريد استعادته من msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 إلى msgstore.db.crypt12. من المحتمل أن تكون النسخة الاحتياطية السابقة موجودة على بروتوكول سابق، مثل crypt9 أو crypt10،لا تقم بتغيير رقم امتداد التشفير.
قم بإلغاء تثبيت WhatsApp وإعادة تثبيته.
اضغط على استعادة عندما يُطلب منك ذلك.

المصدر: الوفد

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