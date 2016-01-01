

حيلة خطيرة: تحويل فيديو يوتيوب كمقالات للقراءة بدلاً من مشاهدتها حيلة خطيرة: تحويل فيديو يوتيوب كمقالات للقراءة بدلاً من مشاهدتها

يستخدم ملايين الأشخاص YouTube يوميًا. ولكن وفقًا لمركز Pew للأبحاث، فإن أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون يوتيوب لمعرفة كيفية القيام بالأشياء، وإذا كنت منهم، فمن الجيد أحيانًا أن يكون لديك تعليمات مكتوبة لاتباعها جنبًا إلى جنب مع الفيديو أو بدلاً منه تمامًا. حسنًا، يمكنك الآن قراءة مقاطع فيديو يوتيوب بدلاً من مشاهدتها، كل ذلك بفضل خدمة Videoticle المجانية. وبفضل قوة تطبيق الاختصارات على الآي-فون، يمكنك تحويل أي فيديو تشاهده إلى مقالة يمكنك تصفحها وقراءتها في ثوان معدودة. وبدلاً من إيقاف مقطع فيديو مؤقتًا وتشغيله في محاولة لتعلم موضوع معقد، يمكنك قراءته أولاً واستخدام الفيديو كمثال لفهم أكثر، إذا كنت بحاجة إلى ذلك. تكون المقالات أحيانًا أكثر من جيدة بما يكفي لوحدها.



تحويل الفيديو إلى مقال مكتوب

يعد تحويل مقاطع فيديو YouTube إلى مقالات مكتوبة مفيدًا أيضًا إذا كنت تريد مشاهدة شيء ما ولكنك لا تريد أن يرى الآخرون أنك تشاهده، كما هو الحال عندما تكون في العمل أو المدرسة. بعد تحويل الفيديو إلى مقال، يمكنك قراءته بهدوء دون أن ينتبه أحد “إلا إذا كان متطفلا فلن تستطيع الإفلات منه”😂.



ملاحظة: يمكنك ببساطة نسخ رابط فيديو YouTube، ثم لصقه في بربع بحث موقع videoticle.com في المتصفح، ومن ثم انقر البحث.

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اختصار لتحويل مقاطع اليوتيوب إلى مقالاتيمكنك عمل المهمة السابقة عن طريق اختصار ايضاً، الاختصار الذي ستحتاج إليه لتحويل مقاطع فيديو YouTube إلى مقالات مكتوبة هو Read Video in Videoticle. بالنقر على هذا الرابطhttps://www.icloud.com/shortcuts/08528f012ac2483c8f332d7b9fb8b9c3?forcesafari=1