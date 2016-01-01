الإعلان رسمياً عن Call of Duty Black Ops Cold War

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الإعلان رسمياً عن Call of Duty Black Ops Cold War

شاركت اليوم شركة Activision بالعرض الرسمي الأول للعبة Call of Duty Black Ops Cold War.

تعود بنا لعبة Black Ops Cold War إلى أحداث الحرب الباردة تحديداً في ثمانينيات القرن الماضي حيث نجد مجموعة من الشخصيات التي أحببناها تعود لنا مرةً أخرى مثل Mason و Woods.

لعبة Black Ops Cold War هي تكملة مباشرة لأحداث الجزء الأول من سلسلة Black Ops الذي توفر في 2010 وستقدم لك اللعبة الآتي :

- خيارات للحوارات في القصة ونهايات مختلفة على حسب خياراتك
- عودة مود الزومبيز
- تجربة أونلاين ضخمة
- دعم اللعب المشترك بين كل المنصات
- سعرها 60 دولار على الجيل الحالي و 70 دولار على الجيل الجديد

تتوفر Call of Duty Black Ops Cold War في 13 نوفمبر 2020، الإعلان الرسمي لطور الأونلاين Multiplayer سيكون يوم 9 سبتمبر 2020.

المصدر: جيمرز فيلد

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