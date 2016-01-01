شاركت اليوم شركة Activision بالعرض الرسمي الأول للعبة Call of Duty Black Ops Cold War.
تعود بنا لعبة Black Ops Cold War إلى أحداث الحرب الباردة تحديداً في ثمانينيات القرن الماضي حيث نجد مجموعة من الشخصيات التي أحببناها تعود لنا مرةً أخرى مثل Mason و Woods.
لعبة Black Ops Cold War هي تكملة مباشرة لأحداث الجزء الأول من سلسلة Black Ops الذي توفر في 2010 وستقدم لك اللعبة الآتي :
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التعليقات على الإعلان رسمياً عن Call of Duty Black Ops Cold War
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