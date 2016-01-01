إصدار أول عرض تشويقي للعبة The Lord of the Rings Gollum

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إصدار أول عرض تشويقي للعبة The Lord of the Rings Gollum

شارك إستوديو daedalic Entertainment بأول عرض تشويقي من لعبته القادمة المنتظرة The Lord of the Rings Gollum.

عندما تم الإعلان أن اللعبة في التطوير خلال الفترة الماضية تحمس كل مُحبي عالم The Lord of the Rings والآن نرى أول عرض تشويقي لها والحماس يزداد.

لعبة The Lord of the Rings Gollum هي لعبة مغامرات، الاعتماد الاساسي في اللعبة سيكون على التخفي بالطبع ولكن سيكون من المميز أن نرى أسلوب مواجهات مختلف ومنوع بها. تم التأكيد على أن شخصية Gollum لن تمتلك اسلحة في اللعبة ولكنه يستطيع القاء بعض الأشياء على الاعداء ليُبعد انظارهم عنه.

تتوفر The Lord of the Rings Gollum على الحاسب الشخصي و Xbox Series X و PlayStation 5 في 2021 بدون موعد نهائي حتى هذه اللحظة. شاهد العرض الجديد :

المصدر: جيمرز فيلد

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