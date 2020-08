إصدار عرض الإطلاق الرسمي للعبة Project CARS 3 إصدار عرض الإطلاق الرسمي للعبة Project CARS 3

إستوديو Slightly Mad قام بإصدار عرض الإطلاق الرسمي للعبته Project CARS 3 التي أصبحت متوفرة الآن.



لعبة Project CARS 3 متوفرة الآن للشراء على الحاسب الشخصي عبر متجر Steam وعلى كلٍ من PlayStation 4 و Xbox One.



تقييمات اللعبة متوسطة فقد حصلت على متوسط تقييمات 73/100 من النُقاد و 6/10 من اللاعبين نظراً لأنها قررت الاتجاه في توجه جديد ومختلف. متطلبات تشغيلها على الحاسب الشخصي :

قد يعجبك أيضا... loading...

(OS: Window 10 (+ speficic versions of 7Processor: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 or 4.0 GHz AMD FX-8350Memory: 8 GB RAMGraphics: GTX680 or equivalentDirectX: Version 11Storage: 50 GB available spaceشاهد عرض الإطلاق :