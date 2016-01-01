إستوديو Slightly Mad قام بإصدار عرض الإطلاق الرسمي للعبته Project CARS 3 التي أصبحت متوفرة الآن.
لعبة Project CARS 3 متوفرة الآن للشراء على الحاسب الشخصي عبر متجر Steam وعلى كلٍ من PlayStation 4 و Xbox One.
تقييمات اللعبة متوسطة فقد حصلت على متوسط تقييمات 73/100 من النُقاد و 6/10 من اللاعبين نظراً لأنها قررت الاتجاه في توجه جديد ومختلف. متطلبات تشغيلها على الحاسب الشخصي :
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التعليقات على إصدار عرض الإطلاق الرسمي للعبة Project CARS 3
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