إصدار عرض الإطلاق الرسمي للعبة Project CARS 3

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إصدار عرض الإطلاق الرسمي للعبة Project CARS 3

إستوديو Slightly Mad قام بإصدار عرض الإطلاق الرسمي للعبته Project CARS 3 التي أصبحت متوفرة الآن.

لعبة Project CARS 3 متوفرة الآن للشراء على الحاسب الشخصي عبر متجر Steam وعلى كلٍ من PlayStation 4 و Xbox One.

تقييمات اللعبة متوسطة فقد حصلت على متوسط تقييمات 73/100 من النُقاد و 6/10 من اللاعبين نظراً لأنها قررت الاتجاه في توجه جديد ومختلف. متطلبات تشغيلها على الحاسب الشخصي :

(OS: Window 10 (+ speficic versions of 7
Processor: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 or 4.0 GHz AMD FX-8350
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GTX680 or equivalent
DirectX: Version 11
Storage: 50 GB available space

شاهد عرض الإطلاق :

المصدر: جيمرز فيلد

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