

تحديث واتساب يجلب ميزة آيفون لأجهزة أندرويد تحديث واتساب يجلب ميزة آيفون لأجهزة أندرويد

ربما يخطط WhatsApp لتحديث رئيس جديد من شأنه أن يجلب ميزة قاموا باختبارها على أجهزة iPhone إلى أجهزة Android أيضًا.







كشف خبراء WhatsApp في WABetaInfo مرة أخرى عن التفاصيل الأولى حول الميزات الجديدة التي ستتجه إلى تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم.

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في وقت سابق من هذا الشهر، بحثت بوابة واتساب الإخبارية في إصدار تجريبي لاكتشاف أن تطبيق الدردشة المملوك لـ Facebook يعمل على خيارات تخصيص جديدة لـ WhatsApp.في بداية شهر أغسطس، حصلت النسخة التجريبية من WhatsApp لأجهزة iPhone على إعداد جديد يسمح للمستخدمين بتخصيصكل محادثة أو دردشة جماعية بشكل فردي، سمح ذلك لمستخدمي WhatsApp بإضافة صورة خلفية مختلفة من اختيارهم بالكامل، لكل محادثة داخل التطبيق.يتيح WhatsApp حاليًا للمستخدمين تغيير الخلفية من الخلفية الافتراضية - ولكن أي شيء يختارونه سيتم تطبيقه على كل دردشة في التطبيق.يمكن للمستخدمين الاختيار من بين 39 تصميمًا للخلفية، بالإضافة إلى 36 لونًا صلبًا أو أي من صورهم الخاصة المخزنة في لفة الكاميرا، ولكن أيًا كان الخيار الذييختاره مستخدم WhatsApp، فسيتم تطبيقه على كل دردشة.لحسن الحظ، مع الميزة قيد التطوير الآن، سيتمكن عشاق WhatsApp من اختيار خلفيات محددة للمحادثات الفردية، حتى يتمكنوا من اختيار صورة محببة لشخصهم المهم من أجل لقاء معهم، أو صورة محرجة مع أصدقائهم لدردشة جماعية.كانت هذه الميزة متاحة في السابق فقط للاختبار في الإصدار التجريبي من WhatsApp لأجهزة iPhone، ولكن WhatsApp بدأ الآن في العمل على إصدار Android أيضًا.كما تم الكشف في منشور بواسطة WABetaInfo: "كان WhatsApp يعمل على تحسينات جديدة لإعداد خلفية الشاشة في إصدار iOS، أخيرًا بدأ WhatsApp في العمل على إصدار Android أيضًا، ستسمح ميزة الخلفية الجديدة باختيار خلفية مختلفة بناءً على المظهر المستخدم في WhatsApp".