

Triller يعرض 20 مليار دولار لشراء أصول TikTok Triller يعرض 20 مليار دولار لشراء أصول TikTok

قال الرئيس التنفيذي لشركة Triller Inc بوبي سارنيفشت الجمعة إن تطبيق الفيديو القصير قدم عرضًا بقيمة 20 مليار دولار مع شركة الاستثمار Centricus Asset Management Ltd لأصول منافستها TikTok التي تسعى ByteDance الصينية إلى سحبها.







وفقًا لرويترز، نفى كل من ByteDance و TikTok معرفتهما بالعرض، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة المقترحة بين اثنين من أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية شعبية في الولايات المتحدة تمثل محاولة جادة أم أنها كانت حيلة دعائية.

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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة ByteDance بسحب ملكية TikTok في الولايات المتحدة، وسط مخاوف أمنية بشأن البيانات الشخصية التي تتعامل معها.تعد Microsoft Corp و Oracle Corp من بين الشركات الأمريكية التي تتنافس للحصول على أصول TikTok، والتي تضم حوالي 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تختار الشركة الصينية عارضا للدخول في محادثات حصرية قريبا.وقال سارنيفشت لرويترز: "قدمنا ​​عرضا مباشرة إلى رئيس ByteDance عبر Centricus وتلقى تأكيدا منه وهو قيد الدراسة".وذكرت بلومبرج نيوز عن العرض في وقت سابق الجمعة، وقال متحدث باسم TikTok إن Centricus و Triller لم يتصلوا بالشركة بخصوص عرض.قال Sarnevesht إن هذا يرجع إلى أن TikTok لم يشارك في المحادثات، مضيفًا أن Triller و Centricus كانا يتعاملان مباشرة مع رئيس ByteDance Zhang Yiming.ومع ذلك، قالت ByteDance إنها لم تكن على دراية بالعرض المقدم من Triller و Centricus، وقالت بايت دانس في بيان: "لم تجري الشركة أي محادثات معهم ولا علم لنا بأي اهتمام".سيتم تمويل العرض المقترح بقيمة 20 مليار دولار من قبل Centricus، مع تشغيل المديرين التنفيذيين لشركة Triller TikTok في حالة فوز عرضهم، وفقًا لشخص مطلع