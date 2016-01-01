استقالة الرئيس التنفيذي لشركة TikTok بعد ردة الفعل العنيفة من الرئيس الأمريكي

تم تعيين التنفيذي السابق في شركة Disney، السيد Kevin Mayer كرئيس تنفيذي لشركة TikTok في منتصف شهر مايو الماضي، وقد إستقال بالفعل. في مذكرة موجهة للموظفين حصلت عليها قناة CNN Business، قام Kiven Mayer بتفصيل السبب وراء هذه الخطوة بعد أقل من أربعة أشهر من تعيينه في المنصب.
وجاء في الرسالة أنه في أعقاب ” التغيير الحاد ” في البيئة السياسية، فكر Kevin Mayer بشكل كبير بشأن ” ما تتطلبه التغييرات الهيكلية للشركة “، وفي النهاية قرر ترك الشركة.
قال بيان المتحدث الرسمي بإسم شركة TikTok أن المنصة تقدر الديناميكيات السياسية في الأشهر القليلة الماضية وقد غيرت نطاق دور Kevin Mayer. تم تعيينه أيضًا كمدير للعمليات في شركة ByteDance التي تملك تطبيق TikTok، ولكننا لم نعلم بعد ما إذا كان سيحتفظ بهذا المنصب.
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