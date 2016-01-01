

هذه بعض المؤشرات على مدى تحسن الأداء والكفاءة في إستهلاك الطاقة للمعالج Apple A14 هذه بعض المؤشرات على مدى تحسن الأداء والكفاءة في إستهلاك الطاقة للمعالج Apple A14

من المتوقع أن تستخدم شركة آبل المعالج Apple A14 في تشكيلة iPhone 12 Series القادمة. نتوقع أن يأتي هذا المعالج الجديد بمجموعة من التغييرات والتحسينات مقارنة مع المعالج Apple A13 Bionic الحالي، ولكن إلى أي مدى سيكون المعالج الجديد أفضل؟ تبين أن Apple A14 يمكن أن يكون قويًا جدًا إلى حد ما.



هذا وفقا لشركة TSMC التي نشرت مؤخرًا بعض التفاصيل حول عملية تصنيع المعالجات 5 نانومتر، والتي يُتوقع إلى حد كبير أن يتم تصنيع المعالج Apple A14 بإستخدامها. قد لا تكون الأرقام صحيحة بنسبة 100 في المئة، ولكنها قد ترسم لنا تقريبًا صورة لما يمكن أن نتوقعه منها.



من حيث الطاقة، يبدو أن Apple A14 سيكون أكثر كفاءة بنسبة 30 في المئة من المعالج Apple A13 Bionic. سيوفر أيضًا طاقة أكبر بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ولكن كما قلنا، من غير الواضح ما إذا كان Apple A14 سيقدم أرقامًا مماثلة أو قريبة منها. الجزء المثير للإهتمام هو الكفاءة في إستهلاك الطاقة، وخاصة في ظل الشائعات التي تفيد بأن تشكيلة iPhone 12 Series ستصل مع بطاريات مخيبة للآمال.

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من خلال تحسين الكفاءة في إستهلاك الطاقة، سيكون من الممكن تعويض أي تغييرات في حجم بطاريات iPhone 12 Series. على أي حال، علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث بأنفسنا، لذلك نأمل أن يكون لدى آبل شيء لتُعلن عنه في الشهر أو الشهرين المقبلين.