

احذر تحديث ملفاتك على جوجل درايف Google Drive احذر تحديث ملفاتك على جوجل درايف Google Drive

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، بأن أحدث مشكلة أمنية في وظيفة إدارة الإصدارات التي توفرها خدمة جوجل درايف Google Drive، تسمح للمخترقين باستبدال ملف غير ضار بآخر.



ثغرة أمنية في جوجل درايف Google Drive

وبحسب التقارير الصحفية ذاتها، فلا توفر خدمة جوجل درايف Google Drive، القدرة على معرفة مشكلة أي ملف دون تحميله، إذ لا تطلق أية تحذيرات.



وتكمن المشكلة في أن برنامج المتصفح جوجل كروم Google Chrome يثق بشكل كامل في أي ملفات تم تحميلها من جوجل درايف Google Drive إذ يتبع كليهما نفس الشركة، بالرغم من أن برامج اكتشاف الفيروسات تطلق تنبيهات بعد تحميل الملف بحجة كونه ملف ضار.

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ويُعد جوجل درايف Google Drive أرض خصبة للمتخرقين للإضرار بأنظمة وأجهزة المستخدمين؛ لعدم وجود أية آلية لفحص الملفات قبل تنزيله، وربما يفاجيء المستخدم بطلب تحديث ملف ثم يفاجئ بعد فوات الأوان، أن جهازه مهدد من ملفات ضارة.ويستهدف المخترقون تنظيم هجمات على منصات الشركات العملاقة التي تخزن ملفاتها الهامة على خدمة جوجل درايف Google Drive التي يبدو أنها لا تحصل على تأمين كافي لحماية الملفات.وتدعو تقارير، المستخدمين إلى تعزيز قدرات أجهزتهم على اكتشاف الفيروسات قبل تنزيل الملف، وأن يتوقفوا عن تحديث ملفات جوجل درايف Google Drive.جوجل Google تُعالج ثغرة أمنية في جي ميل Gmailوكانت شركة جوجل Google قد عالجت في وقت قريب ثغرة أمنية في خدمة بريدها الإلكتروني جي ميل Gmail، كانت تعزز قدرة المخترقين على إرسال رسائل بريد إلكتروني تتخفى في هيئة بريد رسمي أرسلته خدمة جي ميل Gmail للمستخدمين.