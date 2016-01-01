نسخة جديدة من جهاز Nintendo Switch قادمة في العام المقبل، وفقا لتقرير جديد

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نسخة جديدة من جهاز Nintendo Switch قادمة في العام المقبل، وفقا لتقرير جديد

عتاد جهاز الألعاب المنزلي المحمول Nintendo Switch لم يشهد أي تغييرات منذ إطلاقه قبل بضع سنوات. قدمت شركة Nintendo طرازًا جديدًا ومختلفًا يُدعى Nintendo Switch Lite، ولكن بخلاف ذلك لم تكن هناك أي ترقيات أخرى. ومع ذلك، في حالة إذا كانت الشائعات الأخيرة صحيحة، فيبدو أننا على وشك إستقبال طراز جديد في العام المقبل.

هذا وفقا لتقرير جديد من موقع Bloomberg والذي يقول أنه من المتوقع أن تقوم شركة Nintendo بإطلاق نسخة مُطورة من جهاز Nintendo Switch في العام 2021. في حين أن التقرير لا يذكر نوع الترقيات التي يمكننا توقعها، إلا أنه يقول أن شركة Nintendo كانت تتطلع إلى تقديم المزيد من قوة الحوسبة وزيادة دقة الرسوميات إلى 4K.

بالنظر إلى الفترة التي مرت منذ إطلاق جهاز Nintendo Switch لأول مرة، فنحن نفترض أنه حان الوقت للترقية. يجب أن نشير إلى أنه في الماضي، كانت هناك شائعات متعددة تشير إلى أن الترقية قد تكون في طريقها، ولكن شركة Nintendo دحضت تلك الشائعات على نحو مستمر، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان التقرير الجديد دقيقًا.

ومع ذلك، كما قلنا سابقًا، فمن المنطقي أن تقوم شركة Nintendo بإطلاق طراز جديد من جهاز Nintendo Switch. الجهازين Playstation 5 و Xbox Series X في طريقهما إلى السوق، لذلك إذا كانت شركة Nintendo تأمل في الحفاظ على قدرتها التنافسية، فسوف تكون النسخة الجديدة والمُطورة طريقة جيدة لتحقيق ذلك.

المصدر: موقع الكترونى

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