نشرت قناة Digital Foundry إستعراض تقني كامل للعبة Mortal Shell على كل أجهزة الكونسول المنزلية.
بالنسبة للدقة فاللعبة تعمل على Dynamic 900p سواء على PlayStation 4 العادي أو Xbox One ولكن الدقة بشكل عام أفضل على منصة PlayStation 4 ولا تقل عن 810p لكنها تصل إلى 720p على Xbox One.
بالنسبة للمنصات القوية فتعمل اللعبة على Dynamic 1800p على منصة Xbox One X وبشكل عام تتراوح الدقة بين 1620p و 1800p، بالنسبة لمنصة PlayStation 4 Pro فهي تتراوح بين 1296p و 1440p.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نظرة تقنية على لعبة Mortal Shell على أجهزة الكونسول
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق