نظرة تقنية على لعبة Mortal Shell على أجهزة الكونسول

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › نظرة تقنية على لعبة Mortal Shell على أجهزة الكونسول

صورة الخبر: نظرة تقنية على لعبة Mortal Shell على أجهزة الكونسول
نظرة تقنية على لعبة Mortal Shell على أجهزة الكونسول

نشرت قناة Digital Foundry إستعراض تقني كامل للعبة Mortal Shell على كل أجهزة الكونسول المنزلية.

بالنسبة للدقة فاللعبة تعمل على Dynamic 900p سواء على PlayStation 4 العادي أو Xbox One ولكن الدقة بشكل عام أفضل على منصة PlayStation 4 ولا تقل عن 810p لكنها تصل إلى 720p على Xbox One.

بالنسبة للمنصات القوية فتعمل اللعبة على Dynamic 1800p على منصة Xbox One X وبشكل عام تتراوح الدقة بين 1620p و 1800p، بالنسبة لمنصة PlayStation 4 Pro فهي تتراوح بين 1296p و 1440p.

الأداء بشكل عام ثابت أو قريب من 30 إطار في الثانية معظم الوقت، نعم تقل في بعض الأحيان ولكنها بشكل عام ثابتة. يمكنكم الإطلاع على مراجعتنا الكاملة للعبة عبر هذا الرابط.

المصدر: جيمرز فيلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نظرة تقنية على لعبة Mortal Shell على أجهزة الكونسول

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49672

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager