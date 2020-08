نظرة تقنية على لعبة Mortal Shell على أجهزة الكونسول نظرة تقنية على لعبة Mortal Shell على أجهزة الكونسول

نشرت قناة Digital Foundry إستعراض تقني كامل للعبة Mortal Shell على كل أجهزة الكونسول المنزلية.



بالنسبة للدقة فاللعبة تعمل على Dynamic 900p سواء على PlayStation 4 العادي أو Xbox One ولكن الدقة بشكل عام أفضل على منصة PlayStation 4 ولا تقل عن 810p لكنها تصل إلى 720p على Xbox One.



بالنسبة للمنصات القوية فتعمل اللعبة على Dynamic 1800p على منصة Xbox One X وبشكل عام تتراوح الدقة بين 1620p و 1800p، بالنسبة لمنصة PlayStation 4 Pro فهي تتراوح بين 1296p و 1440p.

الأداء بشكل عام ثابت أو قريب من 30 إطار في الثانية معظم الوقت، نعم تقل في بعض الأحيان ولكنها بشكل عام ثابتة. يمكنكم الإطلاع على مراجعتنا الكاملة للعبة عبر هذا الرابط.