أعلنت ميكروسوفت عن الألعاب المجانية التي ستتوفر لك خلال شهر سبتمبر إذا كنت من مشتركي Xbox Live Gold.



تلك هي الألعاب التي ستحصل عليها مجاناً :



- The Division

- Book of Unwritten Tales 2

- de Blob 2

- Armed and Dangerous

جدير بالذكر أن سوني هي الأخرى قامت بالإعلان عن ألعاب PlayStation Plus لشهر سبتمبر والتي ستضم PUBG و Street Fighter V.