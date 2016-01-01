

شركة أمريكية جديدة تنضم لسباق صفقة "تيك توك" شركة أمريكية جديدة تنضم لسباق صفقة "تيك توك"

أعلنت شركة "وول مارت"، إنها قد تنضم إلى مايكروسوفت لشراء الأعمال التجارية الأمريكية لتيك توك، تطبيق الفيديو الشهير المملوك للصين، والذي تعرض لانتقادات من إدارة الرئيس دونالد ترامب.







ووفقاً لسكاي نيوز، قالت شركة "وول مارت" في بيان، إن إبرام صفقة مع مايكروسوفت وتيك توك، يمكن أن يساعدها في توسيع أعمالها الإعلانية والوصول إلى المزيد من المتسوقين.

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وتعد مايكروسوفت وول مارت شريكين تجاريين بالفعل، حيث توفر مايكروسوفت خدمات الحوسبة السحابية التي تساعد في تشغيل متاجر التجزئة والتسوق عبر الإنترنت.ووقعت الشركتان شراكة لمدة 5 سنوات في عام 2018، ما مكنهما من توحيد الجهود ضد المنافس المشترك، أمازون.وتضغط إدارة ترامب لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بسبب ملكيتها الصينية وهددت بحظر التطبيق، الذي تقول تيك توك إنه يضم 100 مليون مستخدم أمريكي، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.وأكدت مايكروسوفت إجراء مناقشات مع تيك توك، كما ورد أن شركات تكنولوجيا أخرى، مثل أوراكل، مهتمة أيضًا بالاستحواذ المحتمل.