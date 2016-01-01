اضطرت يوتيوب لتعتمد بكثافة أكبر على الذكاء الاصطناعي في الرقابة على المحتوى الذي ينشر على منصتها من فيديوهات وتعليقات وإزالة المخالف منها، وقد سجلت أرقاماً قياسية.
خلال ثلاثة أشهر فقط استطاعت خوارزميات الذكاء لدى يوتيوب حذف 10.85 مليون مقطع فيديو مخالف من أصل 11.4 مليون مقطع فيديو مخالف إجمالي تم حذفه، يعني أن النسبة الأكبر تم حذفها بواسطة الذكاء الاصطناعي وليس الموظفين.
بسبب تأثير فيروس كورونا وإيقاف دوام الشركات والعمل من المنزل، اضطرت يوتيوب أن تزيد من اعتمادها على التقنية في تحسين عملها. وهناك أكثر من 2 مليون تعليق مخالف تم حذفه خلال تلك الفترة، أكثر من 99% منها تم حذفه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
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التعليقات على رقابة الذكاء الاصطناعي تحذف أكثر من 10 مليون مقطع فيديو مخالف على يوتيوب
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