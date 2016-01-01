

تعرف على عصابة «DeathStalker» التي تتجسس على الشركات الصغيرة والمتوسطة تعرف على عصابة «DeathStalker» التي تتجسس على الشركات الصغيرة والمتوسطة

نشر باحثو كاسبرسكي نظرة عامة تفصيلية لعصابة DeathStalker، وهي مجموعة رقمية «مرتزقة» تُعدّ مصدرًا للتهديدات المتقدمة المستمرة (APT)، حققت منافع من هجمات تجسس إلكتروني شنتها على شركات صغيرة ومتوسطة عاملة في القطاع المالي منذ العام 2012 أو قبله، وتوضح اكتشافات أخيرة أن العصابة تستهدف الشركات في أنحاء العالم، من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية.



وتتسم DeathStalker بأسلوب العمل غير المألوف، إذ تركّز على التجسس الإلكتروني على شركات المحاماة ومؤسسات تعمل في القطاع المالي، وهي جهة تهديدات شديدة التكيّف تتبع نهجًا تكراريًا سريعًا في تصميم البرمجيات الخبيثة، ما يجعلها قادرة على تنفيذ حملات فعالة.



ظلت التكتيكات والأساليب والإجراءات المتبعة لدى هذه الجهة التخريبية دون تغيير على مر السنين، فهي تعتمد على رسائل بريد إلكتروني للتصيّد الموجّه مهمتها إيصال ملفات أرشيفية تتضمّن ملفات خبيثة، تُنفّذ البرمجية التي تشتمل عليها ويجري تنزيل مكونات أخرى من الإنترنت، وذلك بمجرّد أن ينقر المستخدم على رابط الاختصار، ما يسمح للمهاجمين بالتحكّم في جهاز الضحية.

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وتمكنت العصابة من التهرّب من الرقابة الأمنية وإنهاء الحملة بسرعة، باستخدامها أدوات تجسس تُعرف بأسم dead-drop resolver، وتعمل بصفة حاضنة للمعلومات تشير إلى بنية تحتية إضافية للقيادة والسيطرة، توضع على مجموعة متنوعة من وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات التدوين والتراسل الرسمية، وتبدأ العصابة، بمجرد إصابة الضحايا، بالتواصل مع تلك الأدوات التي تعيد توجيه العصابة، وبالتالي تنجح في إخفاء سلسلة الاتصالات.واكتُشف نشاط DeathStalker في جميع أنحاء العالم، ما يدلّ على اتساع رقعة عملياتها، وجرى تحديد الأنشطة ذات الصلة بعائلة البرمجيات Powersing في الأرجنتين والصين وقبرص وإسرائيل ولبنان وسويسرا وتايوان وتركيا وبريطانيا ودولة الإمارات.