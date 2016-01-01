في صخب التحديثات المستمرة التي توفدها الشركات التقنية على متصفحاتها للمحافظة على شعبيتها بل والرفع من حصتها السوقية والسعي وراء الهيمنة على السوق، قامت شركة جوجل بتحسين نقطة ضعف لطالما عانى منها مستخدمي كروم المتصفح الأكثر استخداماً اليوم.
حيث صرحت جوجل في مدونتها أن عملية فتح وتحميل التبويبات في متصفح كروم ستكون أخف وأسرع بنسبة 10% عما عهده المستخدم، مما يعني أن الوقت الذي سيقضيه ريثما يتم التحميل سيقل بفارق ملحوظ وبالتالي إنجاز أسرع للمهمات دون تثبيط ثقل الانتظار من همته.
والنقطة الأهم هنا والتي تعد جوهرية عند الحديث عن متصفح كروم هو تأثيره على الأجهزة التي يشغلها؛ جاء تصريح الشركة بأن التحسينات لا تقتصر فقط على سرعة تحميل التبويبات بل أن البطارية والذاكرة سيكون لهما نصيب، بتوفير الاستهلاك وتخفيض الحمل على التوالي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كروم يحصل على تحسينات تُسرع الأداء وتَخفض من استهلاك الطاقة والذاكرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق