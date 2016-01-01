

جاتا سان اندرياس للاندرويد مجانا – GTA: San Andreas جاتا سان اندرياس للاندرويد مجانا – GTA: San Andreas

تحميل لعبة جاتا سان اندرياس للاندرويد برابط مباشر – GTA: San Andreas، من منا لا يعرف أو سمع عن لعبة GTA بشكل عام وهى تعتبر من أشهر الألعاب التي سمعنا عنها أو حتى لعبناها بشكل مستمر وهى تعتبر من أشهر الألعاب التي عرفت على مستوى العالم وتعد من أفضل ألعاب الأندرويد والحاسوب أيضًا، تعرف معنا على طريقة تحميل لعبة GTA: San Andreas للأندرويد برابط مباشر وأيضًا هديتنا لك هو الكود السري الذي يجعلك أكثر إحترامًا داخل اللعبة ويرفع من مستواك داخل اللعبة وتأكد أن الكود هو من إنتاج مبرمجي اللعبة نفسها ولا يعتبر سبام ولا يؤثر عليك لأنه كود رسمي من منتجي لعبة جاتا سان أندرياس الرائعه.



Grand Theft Auto: San Andreas من أشهر الألعاب وأقدمها، أُصدرت اللعبة عام 2004 وكانت مخصصة للبلاي ستيشن وتم إطلاقها في العام 2005 لاجهزة الاكس بوكسومن ثم تم اطلاقها لنظام الاندرويد في العام 2013،



جاتا سان اندرياس تعتبر حاليا واحدة من أكبر وأشهر وأطول سلاسل الألعاب على الإطلاق، والسبب يعود إلى الكثير من العوامل والتي منها التطور الكبير الذي مرت به اللعبة على مر السنوات الستة عشر لها، بالإضافة إلى الرسومات المبهرة والألوان والتفاصيل والتصاميم الرائعة لها، فضلاً عن فكرتها وطبيعة لعبها التي تجذب الكثيرين لها، بغض النظر بكل تأكيد عن أنها من تطوير إحدى أكبر شركات تطوير وابتكار الألعاب في العالم وهي شركة Rockstar Games.

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تقوم اللعبة على أحداث شبه واقعية في ولاية سان أندرياس الأمريكية وداخل اللعبة تحتوى على 3 مدن إفتراضية مبنية على ثلاث مدن حقيقة وهم مدينة لوس سانتوس (على أساس مدينة لوس أنجلوس)، مدينة سان فييرو (على أساس مدينة سان فرانسيسكو)، مدينة لاس فينتوراس (على أساس مدينة لاس فيجاس). ويوجد العديد من الأراضى الواسعة والمدن والبلدات الصغيرة بين الثلاث مدن الرئيسية التي ذكرناها.تدور قصة اللعبة حول الشخصية الرئيسية في اللعبة وهو عضو العصابة كارل جونسون (Carl Johnson)‏ ويلقب بـ “CJ” الذي يعود إلى لوس سانتوس قادماً من ليبرتي سيتي، بعد سماع خبر مقتل والدته. يجد CJ أصدقائه القدامى وعائلته في حالة من الفوضى. وعلى مدار اللعبة، يكشف CJ تدريجياً الحقيقة خلف مقتل والدته.شخصية Carl Johnson وهو ذلك الطفل الصغير الذي كبر و يتنكر في هيئة رجل عصابات عاد الى ولاية San Andreas الأمريكية مرة أخرى لينتقم من أولئك الذين قتلوا امه، هذا بالاضافة الى رغبته الشديدة في حماية نفسه وأهله وكامل عائلته واصدقائه من رجال العصابات الآخرين وشرورهم الممتدة في جميع أنحاء الولاية، وهو ما سيجبره على التخلص من جميع رؤساء العصابات والقضاء على رجال العصابات لكي يتمكن من فرض سيطرته الخاصة على الولاية وحماية نفسه وعائلته مرة اخرى.ومن اللافت للنظر أن المناظر التي توجد في اللعبة تتشابه بشكل كبير للغاية مع المناظر الحقيقة الموجودة حاليا في هذه المدن على الحقيق، وهو ما يدخلك جو اللعبة بشكل ممتاز و ستشعر وكانك موجود بالفعل داخل الأراضي الأمريكية وتقوم بما يقوم كارل جونسون من خلال الرسومات المبهرة والألوان الحقيقية والجرافيك العالي الجودة الذي سيشعرك أنك في ولاية سان أندرياس فعلاً وإنك تخوض فعليا حرب من حروب العصابات، التي يباح فيها كل شيء واي شيء ما دمت تريد أن تكون الطرف الرابح.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rockstargames.gtasa&hl=ar