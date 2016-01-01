"أبل" تضيف أدوات لتهيئة مقاطع الفيديو للنشر على مواقع التواصل

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"أبل" تضيف أدوات لتهيئة مقاطع الفيديو للنشر على مواقع التواصل

قررت شركة "أبل" الأمريكية إضافة أداوت جديدة لبرنامج "فاينال كت برو إكس" المدعوم بتقنيات الذكاء الصناعي لتهيئة مقاطع الفيديو لمواقع التواصل.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" أن تلك الأدوات التي تم توفيرها لهواتف "آيفون" يمكنها قص مقاطع الفيديو تلقائيا، لتكن متوافقة مع وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن لمجموعة التحرير التي طرحتها أبل الآن، استخدام تقنيات التعلم الآلي، لقص الفيديوهات وفق التنسيقات الملائمة للوسائط الاجتماعي، بما في ذلك الأحجام المربعة والعمودية.

ويمكن للتقنية أن تعمل بحيث تكون طريق التحرير أكثر فعالية ومن دون التأثير على جودة مقاطع الفيديو على هواتف آيفون، بدل قصها بصورة ليست صحيحة تماما.

ويمكن أيضا وضع رسومات أو نصوص أو مقاطع فيديو أخرى ممزوجة في المقطع الأصلي، بشكل أكثر سهولة.

كما سيتوافق البرنامج أيضا للعمل على حواسيب "ماك برو" الشخصية والمحمولة.

المصدر: سبوتنيك

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