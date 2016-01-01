

شركة TSMC جاهزة لتصنيع المعالجات بإستخدام تقنية 5 نانومتر، ومعالجات 3 نانومتر قادمة في العام 2022 شركة TSMC جاهزة لتصنيع المعالجات بإستخدام تقنية 5 نانومتر، ومعالجات 3 نانومتر قادمة في العام 2022

قامت شركة TSMC بإستضافة ندوتها السنوية والتي قامت فيها بتفصيل خارطة طريقها للعامين المقبلين. حاليًا، تقوم الشركة بالفعل بتصنيع المعالجات بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، والتوقعات تشير إلى أن شركة آبل ستكون هي العميل والمستفيد الرئيسي من تكنولوجيا التصنيع هذه لأنه سيتم إستخدامها لتصنيع المعالج Apple A14 Bionic الذي سيتم إستخدامه في سلسلة هواتف iPhone 12 Series.



وعندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا التصنيع 3 نانومتر، فقد كشفت الشركة المصنعة التايوانية أنها ستتخذ مسارًا مختلفًا فيما يتعلق بتكنولوجيا التصنيع عن منافستها سامسونج وستبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من العام 2022.



ستتخذ شركة TSMC عدة خطوات بين تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر و3 نانومتر. سيتم إستخدام نفس المسبك ولكن ستكون هناك زيادة في السرعة بنسبة 5 في المئة وإنخفاض في إستهلاك الطاقة بنسبة 10 في المئة، وستظهر خطط التصنيع في وقت ما في العام 2021. وبالنسبة لتكنولوجيا التصنيع 4 نانومتر، فسوف يتم تطويرها في الربع الرابع من العام 2021 وستكون جاهزة للإنتاج في أوائل العام 2022.

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وفيما يخص تكنولوجيا التصنيع 3 نانومتر، فهي سترفع الأداء بنسبة 15 في المئة وستقلص إستهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة بفضل تقليص المسافة بين الترانزستورات. وفيما يخص الأجهزة، فمن المفترض أن نرى أولى الهواتف الذكية التي تستخدم المعالجات التي تستند على تكنولوجيا التصنيع 3 نانومتر في السوق في موسم عطلات العام 2022.