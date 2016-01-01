مع تفكير الحكومة الأمريكية في فرض حظر على تطبيق WeChat الصيني، هناك مخاوف من أن يكون لهذا الحظر تداعيات أكبر مما كان معتقدًا في السابق. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر ذلك على شركات مثل آبل التي تحظى بوجود قوي في الصين، فمن المقدر أن تخسر مليارات الدولارات إذا تم حظر التطبيق في الصين.
ومع ذلك، فإن الخبر شبه السار هو أنه وفقًا لتقرير صادر من وكالة الأنباء Bloomberg، فقد أخبرتها مصادرها أنه بدلاً من الحظر الشامل، سيتم حظر إستخدام تطبيق WeChat في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، مما يعني أن بقية العالم سيواصل إستخدام التطبيق بكل حرية. لم يكن من الواضح سابقًا كيف ستتعامل الحكومة الأمريكية مع الحظر، ونظرًا إلى أن آبل هي أمريكية الأصل، فقد تم التكهن بأن الحظر قد يجبر آبل على إيقاف جميع التعاملات مع الصين.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تطبيق WeChat هو أحد تطبيقات الدردشة الأكثر إستخدامًا في الصين بسبب حظر العديد من تطبيقات الدردشة الأمريكية الأخرى في الصين أو أنها لا تعمل بالشكل المطلوب. ونتيجة لذلك، لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يعتمدون على تطبيق WeChat للتواصل مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أو شركاء العمل في الصين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حظر تطبيق WeChat قد يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فقط
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق