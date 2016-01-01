

حظر تطبيق WeChat قد يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فقط حظر تطبيق WeChat قد يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فقط

مع تفكير الحكومة الأمريكية في فرض حظر على تطبيق WeChat الصيني، هناك مخاوف من أن يكون لهذا الحظر تداعيات أكبر مما كان معتقدًا في السابق. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر ذلك على شركات مثل آبل التي تحظى بوجود قوي في الصين، فمن المقدر أن تخسر مليارات الدولارات إذا تم حظر التطبيق في الصين.



ومع ذلك، فإن الخبر شبه السار هو أنه وفقًا لتقرير صادر من وكالة الأنباء Bloomberg، فقد أخبرتها مصادرها أنه بدلاً من الحظر الشامل، سيتم حظر إستخدام تطبيق WeChat في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، مما يعني أن بقية العالم سيواصل إستخدام التطبيق بكل حرية. لم يكن من الواضح سابقًا كيف ستتعامل الحكومة الأمريكية مع الحظر، ونظرًا إلى أن آبل هي أمريكية الأصل، فقد تم التكهن بأن الحظر قد يجبر آبل على إيقاف جميع التعاملات مع الصين.



ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تطبيق WeChat هو أحد تطبيقات الدردشة الأكثر إستخدامًا في الصين بسبب حظر العديد من تطبيقات الدردشة الأمريكية الأخرى في الصين أو أنها لا تعمل بالشكل المطلوب. ونتيجة لذلك، لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يعتمدون على تطبيق WeChat للتواصل مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أو شركاء العمل في الصين.

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وجد إستطلاع حديث أيضًا أن العديد من العملاء الصينيين سيتوقفون عن شراء وإستخدام iPhone إذا دخل هذا الحظر حيز التنفيذ، وهذا ما سيؤدي بشركة آبل إلى خسارة مليارات الدولارات. ومع ذلك، توقع المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo سابقًا أنه إذا كان الحظر يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، فقد لا يكون لذلك تأثير كبير على شركة آبل بحيث ستنخفض الشحنات بنسبة 3 إلى 6 في المئة فقط.