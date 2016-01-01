نينتندو تخطط لإطلاق سويتش يدعم 4K العام المقبل

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نينتندو تخطط لإطلاق سويتش يدعم 4K العام المقبل

أصبحت منصات الألعاب المنزلية الكبيرة من سوني ومايكروسوفت في بلايستيشن 5 و إكس بوكس سيريس إكس تدعم جودة 4K، وهذا ما قد نشهده على منصة سويتش المحمولة من نينتندو إضافة لألعاب جديدة أيضاً العام القادم.

يبدو أن نينتندو ستعوّل على ثلاثة أمور لنجاح جهازها القادم، جودة رسوميات قوية 4K، ألعاب جديدة منها تدعم هذه الجودة، وألعاب جديدة من استديوهات أخرى.

بالطبع دعم جودة 4K يحتاج إلى اهتمام أكبر بالبطارية حتى لا تقلل زمن تشغيل الجهاز. وكانت نينتندو قد بدأت العام الماضي ببيع إصدار جديد يحمل بطارية أكبر لكنه حافظ على معالج تيغرا من انفيديا وبذاكرة عشوائية 4 غيغابايت. مازال من المبكر الكشف عن التعديلات الأخرى في المواصفات الفنية مثل استخدام معالج أحدث وحجم البطارية.

من المناسب إطلاق نينتندو سويتش الجديد العام القادم وليس الحالي حتى لا يضيع بين زحمة إطلاق الأجهزة الأكبر الجديدة من سوني ومايكروسوفت في موسم العطلات.

المصدر: عالم التقنية

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