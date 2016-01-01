في وقت سابق من هذا العام وتحديدًا في مارس الماضي، قامت جوجل بإزالة العديد من التطبيقات من متجرها، أحد هذه التطبيقات هي حزمة تطبيقات AnTuTu التي كانت تسمح للمستخدمين باختبار أداء الجهاز، ومع ذلك، اتخذت جوجل موقفًا صارمًا ضد هذه التطبيقات وملحقاتها بسبب ارتباطها الوثيق مع شركة Cheetah Mobile ذات السمعة السيئة.
بنفس الوقت، وعلى الرغم من التحذيرات حول المخاطر المتشكلة من تحميل ملحقات AnTuTu كملف APK، لا يزال بإمكان المستخدم وحتى يومنا هذا تنزيل التطبيقات التي تدعي انها تتضمن معايير AnTuTu وللأسف الشديد من متجر جوجل بلاي.
فعلى سبيل المثال، عند البحث عن antutu أو benchmark في محرك بحث جوجل بلاي، سيؤدي إلى عرض صفحات من النتائج، مع ظهور العديد من التطبيقات التي سرقت شعار AnTuTu أو تم تغييره بطرق بسيطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد حظر تطبيقات AnTuTu لا تزال هناك الكثير على شاكلتها في متجر جوجل بلاي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق