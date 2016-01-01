

بعد حظر تطبيقات AnTuTu لا تزال هناك الكثير على شاكلتها في متجر جوجل بلاي بعد حظر تطبيقات AnTuTu لا تزال هناك الكثير على شاكلتها في متجر جوجل بلاي

في وقت سابق من هذا العام وتحديدًا في مارس الماضي، قامت جوجل بإزالة العديد من التطبيقات من متجرها، أحد هذه التطبيقات هي حزمة تطبيقات AnTuTu التي كانت تسمح للمستخدمين باختبار أداء الجهاز، ومع ذلك، اتخذت جوجل موقفًا صارمًا ضد هذه التطبيقات وملحقاتها بسبب ارتباطها الوثيق مع شركة Cheetah Mobile ذات السمعة السيئة.



بنفس الوقت، وعلى الرغم من التحذيرات حول المخاطر المتشكلة من تحميل ملحقات AnTuTu كملف APK، لا يزال بإمكان المستخدم وحتى يومنا هذا تنزيل التطبيقات التي تدعي انها تتضمن معايير AnTuTu وللأسف الشديد من متجر جوجل بلاي.



فعلى سبيل المثال، عند البحث عن antutu أو benchmark في محرك بحث جوجل بلاي، سيؤدي إلى عرض صفحات من النتائج، مع ظهور العديد من التطبيقات التي سرقت شعار AnTuTu أو تم تغييره بطرق بسيطة.

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بعد حظر تطبيقات AnTuTu لا تزال هناك الكثير على شاكلتها في متجر جوجل بلايبدوره، ليس لدينا تأكيد مما إذا كانت جوجل تسمح لهذه التطبيقات المزيفة بالبقاء على متجرها كونها لا تنتهك نفس السياسات التي انتهكتها تطبيقات AnTuTu، أو لأن هذه التطبيقات لم يلاحظها فريق العمل بجوجل حتى الآن، حيث يُذكر وفي وقت سابق ظهور تطبيقات مستنسخة لـ Fortnite مما استدعى من جوجل إزالتها فورًا، وهذا ما ينبغي القيام به مع هذه التطبيقات أيضًا.أخيرًا، تتوفّر تطبيقات AnTuTu الحقيقية على موقع الشركة وهي متاحة للتحميل عبر ملف الـ APK، وطبعًا نحن لا نوصي بتثبيتها بغض النظر عن المخاوف الأمنية التي تحملها، بل كون أن تطبيقات قياس الأداء لا تعكس بدقة أداء الهاتف الحقيقي.