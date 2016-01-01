

جاتا سان اندرياس للاندرويد مجانا – GTA: San Andreas جاتا سان اندرياس للاندرويد مجانا – GTA: San Andreas

تحميل لعبة جاتا سان اندرياس للاندرويد برابط مباشر – GTA: San Andreas، من منا لا يعرف أو سمع عن لعبة GTA بشكل عام وهى تعتبر من أشهر الألعاب التي سمعنا عنها أو حتى لعبناها بشكل مستمر وهى تعتبر من أشهر الألعاب التي عرفت على مستوى العالم وتعد من أفضل ألعاب الأندرويد والحاسوب أيضًا، تعرف معنا على طريقة تحميل لعبة GTA: San Andreas للأندرويد برابط مباشر وأيضًا هديتنا لك هو الكود السري الذي يجعلك أكثر إحترامًا داخل اللعبة ويرفع من مستواك داخل اللعبة وتأكد أن الكود هو من إنتاج مبرمجي اللعبة نفسها ولا يعتبر سبام ولا يؤثر عليك لأنه كود رسمي من منتجي لعبة جاتا سان أندرياس الرائعه.



Grand Theft Auto: San Andreas من أشهر الألعاب وأقدمها، أُصدرت اللعبة عام 2004 وكانت مخصصة للبلاي ستيشن وتم إطلاقها في العام 2005 لاجهزة الاكس بوكسومن ثم تم اطلاقها لنظام الاندرويد في العام 2013،



جاتا سان اندرياس تعتبر حاليا واحدة من أكبر وأشهر وأطول سلاسل الألعاب على الإطلاق، والسبب يعود إلى الكثير من العوامل والتي منها التطور الكبير الذي مرت به اللعبة على مر السنوات الستة عشر لها، بالإضافة إلى الرسومات المبهرة والألوان والتفاصيل والتصاميم الرائعة لها، فضلاً عن فكرتها وطبيعة لعبها التي تجذب الكثيرين لها، بغض النظر بكل تأكيد عن أنها من تطوير إحدى أكبر شركات تطوير وابتكار الألعاب في العالم وهي شركة Rockstar Games.

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تقوم اللعبة على أحداث شبه واقعية في ولاية سان أندرياس الأمريكية وداخل اللعبة تحتوى على 3 مدن إفتراضية مبنية على ثلاث مدن حقيقة وهم مدينة لوس سانتوس (على أساس مدينة لوس أنجلوس)، مدينة سان فييرو (على أساس مدينة سان فرانسيسكو)، مدينة لاس فينتوراس (على أساس مدينة لاس فيجاس). ويوجد العديد من الأراضى الواسعة والمدن والبلدات الصغيرة بين الثلاث مدن الرئيسية التي ذكرناها.تدور قصة اللعبة حول الشخصية الرئيسية في اللعبة وهو عضو العصابة كارل جونسون (Carl Johnson)‏ ويلقب بـ “CJ” الذي يعود إلى لوس سانتوس قادماً من ليبرتي سيتي، بعد سماع خبر مقتل والدته. يجد CJ أصدقائه القدامى وعائلته في حالة من الفوضى. وعلى مدار اللعبة، يكشف CJ تدريجياً الحقيقة خلف مقتل والدته.شخصية Carl Johnson وهو ذلك الطفل الصغير الذي كبر و يتنكر في هيئة رجل عصابات عاد الى ولاية San Andreas الأمريكية مرة أخرى لينتقم من أولئك الذين قتلوا امه، هذا بالاضافة الى رغبته الشديدة في حماية نفسه وأهله وكامل عائلته واصدقائه من رجال العصابات الآخرين وشرورهم الممتدة في جميع أنحاء الولاية، وهو ما سيجبره على التخلص من جميع رؤساء العصابات والقضاء على رجال العصابات لكي يتمكن من فرض سيطرته الخاصة على الولاية وحماية نفسه وعائلته مرة اخرى.ومن اللافت للنظر أن المناظر التي توجد في اللعبة تتشابه بشكل كبير للغاية مع المناظر الحقيقة الموجودة حاليا في هذه المدن على الحقيق، وهو ما يدخلك جو اللعبة بشكل ممتاز و ستشعر وكانك موجود بالفعل داخل الأراضي الأمريكية وتقوم بما يقوم كارل جونسون من خلال الرسومات المبهرة والألوان الحقيقية والجرافيك العالي الجودة الذي سيشعرك أنك في ولاية سان أندرياس فعلاً وإنك تخوض فعليا حرب من حروب العصابات، التي يباح فيها كل شيء واي شيء ما دمت تريد أن تكون الطرف الرابح.ولإعادة السيطرة على شوارع الولاية مرة أخرى والتي تم نقلها بكامل تفاصيلها الحقيقية الى اللعبة وهو ما يضفي عليها واقعًا و نمطا مميزًا و مختلفا جدًا عن أي لعبة مشابهة، سيتوجب عليك القضاء على جميع رجال العصابات ورؤسائهم حتى وان كلفك ذلك قتل بعض رجال الشرطة الخونة أو سرقة سيارة رجل بريء أو حتى قتل بعض المواطنين الابرياء بدون ذنب ، وهو ما يجعل اللعبة أكثر روعة وأقرب الى العالم الحقيقي بشكل أكثر تفصيلية .مميزات لعبة GTA : San Andreasميزة اللعبة الرئيسية تكمن في فكرتها التي جعلتها تصل الى كل هذا النجاح الباهر، بالاضافة الى الجرافيك العالي الجودة وسلاسة اللعبة وسهولة متطلباتها والتي تخرج ما لديك من عنف وغضب في قتل وحرق وسرقة وضرب رجال العصابات الأشرار، والجدير بالذكر فعلا أن لعبة جاتا سان أندرياس للأندرويد تمتلك الملايين والملايين من اللاعبين حول العالم وهو ما يؤكد صدق كلامنا عندما ذكرنا أنها من أمتع الألعاب في العالم.حصلت GTA: San Andreas ايضا على تقييم وصل الي 4.4 / 5 نجوم من قبل المستخدمين على متجر جوجل بلاي، وهذا على الرغم من أن اللعبة غير مشهورة تماما عند مستخدمي جوجل بلاي او الجوالات اللوحية الذكية بصفة عامة، وعلى الرغم من ذلك ايضا فقد تمكنت من تحقيق ذلك النجاح الغير مشهود والغير معهود قبلا والذي لم يسبق له نظيرا لا على اجهزة الكمبيوتر الشخصية مرة أخرى ولا حتى على اجهزة التابلت والموبايلات اللوحية .شخصيات لعبة جاتا سان اندرياس:كارل جونسون (اللاعب).عصابة “عائلات جرووف ستريت” التي تقاتل عصابات “البالس” و”الفيغوس”.المافيا الصينية local Triads.العصابات الفيتنامية (أولاد الدا نانغ).مجموعة من البلطجية يعملون لصالح “نقابة وكو” متواجدون في مدينة سان فييرو.عائلات المافيا الثلاث و The Triads.ودائما ما تحصل تحميل جاتا سان اندرياس على العديد من التحديثات المستمرة والدائمة من شركة Rockstar Games المطورة لها والتي تمتلك كامل حقوق اللعبة ، وبالتأكيد ليس هذا من فراغ وإنما لرغبة اللاعبين في الحصول على المزيد من المغامرات والمزيد والمزيد من المهمات لأن اللعبة لا تتيح لك الفرصة لكي تمل منها، فضلا عن اجراء بعض التحسينات عليها واصلاح المشاكل التي من الممكن أن يتعرض لها المستخدم أثناء لعبها.وعلى الرغم من المتطلبات الكثيرة للعبة لتتمكن من تشغيلها إلا أنها تفاجئك بمدى السلاسة الكبيرة في أدائها والسهولة الكبيرة التي تقدمها إليك لتقوم بتشغيلها ولعبها ببساطة، وهو ما سيزيد من وطأة اللعبة وهو ايضا ما لن يشعرك ابدا بالملل أو التعب أثناء اللعبة.عبر العديد من خدمات التخزين السحابي ستتمكن من تخزين وحفظ المهام التي قمت بإنجازها داخل اللعبة وهو ما سيتيح لك الرجوع الى اللعبة من مكان توقفك ويتيح لك ايضا اللعب من أي جهاز آخر ولن يشترط حينها الرجوع الى جهازك لمواصلة اللعبة مرة اخرى.ما يزيد كثيرا من روعة وتميز اللعبة هو المؤثرات الصوتية المتميزة والتي ستأخذك الى عالم العصابات الحقيقي الذي ستدخله برجليك و بكامل إرادتك وتستمتع فيه كثيرا بسبب المؤثرات والمقاطع الموسيقية التي ستجعلك تشعر وكأنك ولدت رجلا للعصابات لان الاصوات التي توجد في اللعبة هي ممثلين حقيقيين مشهورين.من الممكن ان تقول لنفسك لقد اعتدت على لعبها على اجهزة الكمبيوتر ولن اتمكن من مجاراة الاحداث على الجوال بالشكل المطلوب ولكن الحقيقة ان اللعبة على جهازك الاندرويد لها من السهولة والمتعة بمكان عن ذي قبل وهو ما سوف تلاحظه عند البدء فى اللعب مباشرة .الكود او كلمة السر المعتمدة من اللعبة:كلمات السر هي ميزة تدعمها اللعبة وتتمثل في إدخال كود معين (حدده مسبقا المطورون) أثناء اللعب للحصول على نتيجة ما بدون القيام بالمراحل الطبيعية للحصول عليها. فمثلا للحصول على أكبر نسبة Respect أو احترام على المستخدم إكمال المهام والتمرد على الشرطة. أما باستعمال طريقة كلمات الغش فإنه يدخل عبارة (worshipme) بكل بساطة للحصول على اقصى احترام في اللعبة حتى لو لم ينفذ أي مهمة على الإطلاق. لكن يجدر الذكر بأن هذه الطريقة تؤثر على سلامة التسجيل فأحيانا تحدث حالات تتلف فيها ملفات التسجيل (Save files) بسبب كثرة الكودات أو تضاربها ويصبح من المستحيل إسترجاعها. كما أن كلمات الغش هي جزء رسمي من اللعبة وضعه المطورين في اللعبة بكامل إرادتهم، وهي ليست نوعاً من الاختراق أو القرصنة أو أي شيء من هذا القبيل.عيوب تحميل جاتا سان أندرياس للأندرويد:أما عن عيوب تحميل جاتا سان اندرياس للاندرويد مجانا برابط مباشر فمنها أنها تحتوي على مشاهد ومحتوى عنيف للغاية لن يتحمله الا من هم دون الـ18 عشر عاما لذلك لا ننصح اطلاقا بتحميل اللعبة اذا ما كنت أقل من 18 عاما، كما أن عدم مجانية اللعبة على الاندرويد من أكثر الأسباب التي تقلل من شعبية اللعبة حيث أنها أما تكون مجانية أو مهكرة على أجهزة الكمبيوتر، فضلا عن متطلبات التشغيل الكثيرة والمتعددة على والتي تتطلبها اللعبة للعمل على موبايلات الاندرويد وهو ما يسبب ابتعاد الكثير من المستخدمين عنهاتحميل لعبة GTA للاندرويد مجانا 2020:اسم اللعبة GTA: San Andreasاسم المطور Rockstar Gamesحجم اللعبة 15 ميجابايتالاصدار المتوافق معها يتطلب الإصدار 7.0 أو الأحدث