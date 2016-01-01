

بعد حذفها من متجر جوجل بلاي.. طريقة تحميل فورتنايت على أندرويد بعد حذفها من متجر جوجل بلاي.. طريقة تحميل فورتنايت على أندرويد

بفضل طبيعة أندرويد المفتوحة، عند حذف تطبيقات من متجر جوجل بلاي من السهل أن تبحث عنها وتقوم بتحميلها من خارج المتجر، خلاف تحميل فورتنايت على آيفون فالخيارات محدودة جدا، لذا انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة عرض هواتف آيفون للبيع بأضعاف ثمنها لمجرد أن عليها لعبة فورتنايت مثبتة.



بدأت المشكلة عندما أضافت إيبك جيمز وسيلة دفع إلكتروني داخل تطبيق لعبة فورتنايت لا تستخدم طريقة أبل، وإن كان هذا السبب أنانيا لحذف اللعبة لكنه يخالف سياسة الشركة ومن حقها أن تتخذ الإجراءات الضرورية، وهي ما تمثلت في إزالة اللعبة من متجر التطبيقات.. بعد هذه الواقعة بأيام، وجدنا أن لعبة فورتنايت قد حذفت من متجر تطبيقات جوجل بلاي أيضا بسبب نفس الانتهاك.. لكن تحميل فورتنايت من مصدر آخر ليس عملية صعبة على أندرويد.



طريقة تحميل فورتنايت على أندرويد من خارج جوجل بلاي

افتح صفحة تحميل فورتنايت على موقع إيبك جيمز، وقم بقراءة رمز QR بواسطة كاميرا هاتفك.

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سيتم نقلك إلى صفحة جديدة وإعلامك أنه يجب تحميل تطبيق Epic Games في صيغة APK من أجل الوصول إلى لعبة فورتنايت.انقر على التحميل واتبع الخطوات، واضغط على ملف APK بعد تحميله.قد يتم طلب تفعيل إعداد تثبيت التطبيقات من خلال متصفح جوجل كروم إن لم تكن قد فعلت هذا من قبل.بعد حذفها من متجر جوجل بلاي.. طريقة تحميل فورتنايت على أندرويدبعد ذلك، سيتم سؤالك عن تثبيت تطبيق Epic Games اختر التثبيت (Install).بعد تثبيت تطبيق Epic Games وهو عبارة عن متجر تطبيقات لألعاب الشركة مطورة فورتنايت، افتح التطبيق، وستجد صفحة خاصة بلعبة فورتنايت.تحميل فورتنايتادخل على صفحة فورتنايت، ثم انقر على زر التثبيت.تثبيت فورتنايت على هواتف سامسونجفورتنايت موجودة في متجر التطبيقات Galaxy Store الموجود على هواتف سامسونج.. كل ما عليك هو البحث عن اسم اللعبة «Fortnite» أو التوجه إلى هذا الرابط المباشر.في كلتا الحالتين، ستجد نفسك في صفحة تطبيق Epic Games الذي يمكنك تحميله، وستجد داخله لعبة فورتنايت جاهزة للتثبيت.بعد حذفها من متجر جوجل بلاي.. طريقة تحميل فورتنايت على أندرويد