أعلن تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، أنه سيتقدم بشكوى أمام المحكمة ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في "ممارستها القمعية" ضد الخدمة التي تملكها شركة صينية، تقول واشنطن إنها تشكل تهديدا لأمنها القومي.
وجاء في بيان لتيك توك، أنه من أجل ضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا وزبائننا معاملة عادلة، لا خيار أمامنا سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي.
ونفى تطبيق "تيك توك" مرارا الاتهامات الموجّهة إليه بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي. كما وصفت بكين ممارسات ترامب بأنها "استغلال سياسي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
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التعليقات على تطبيق تيك توك يرد عمليًا على قرار ترامب
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