

تطبيق تيك توك يرد عمليًا على قرار ترامب تطبيق تيك توك يرد عمليًا على قرار ترامب

أعلن تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، أنه سيتقدم بشكوى أمام المحكمة ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في "ممارستها القمعية" ضد الخدمة التي تملكها شركة صينية، تقول واشنطن إنها تشكل تهديدا لأمنها القومي.



وجاء في بيان لتيك توك، أنه من أجل ضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا وزبائننا معاملة عادلة، لا خيار أمامنا سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي.



ونفى تطبيق "تيك توك" مرارا الاتهامات الموجّهة إليه بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي. كما وصفت بكين ممارسات ترامب بأنها "استغلال سياسي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت الشركة الصينية أن تطبيق "تيك توك لم يزوّد يوما الحكومة الصينية ببيانات أي مستخدم أمريكي"، وتابعت أن "أي إيحاء عكس ذلك لا أساس له وهو كذب مفضوح، وأعلن التطبيق أن "بيانات المستخدمين مخزّنة وتوجد نسخة احتياطية منها في سنغافورة".وكان ترامب اتهم تطبيق "تيك توك" بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفيدراليين وإعداد ملفات لأشخاص، بغرض ابتزازهم والتجسس على شركات، وفي 6 أغسطس وقع الرئيس الأمريكي مرسوما تنفيذيا يمهل مواطنيه 45 يوما لوقف التعامل مع شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك.